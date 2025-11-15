Tormentas fuertes dominarán el fin de semana: estas son las provincias bajo alerta naranja

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó la alerta naranja por tormentas fuertes que golpearán este fin de semana en varias provincias del norte de Argentina.

Según el último reporte actualizado por el organismo oficial, durante el sábado 15 de noviembre un sistema de precipitaciones de elevada intensidad se asentará en el sur de Córdoba, Santa Fe y norte de La Pampa y noroeste de la provincia de Buenos Aires.

"El área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, y principalmente caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 85 mm, pudiendo ser superados de manera puntual", detalló el SMN.

A la par, el resto de la provincia de Buenos Aires, junto a Entre Ríos, San Luis y Mendoza también se verán afectadas por fuertes precipiaciones, lo que obligará a activar las advertencias de recaudo, según el sistema de alerta amarilla.

El domingo 16 de noviembre se prevén lluvias contínuas en 10 provincias, con especial concentración en los departamentos santafesinos de Rosario, San Lorenzo, Constitución y Iriondo; los entrerrianos de Victoria y Gualeguay y los partidos bonaerenses de San Nicolás, Ramallo, San Pedro y Baradero.

¿Qué dice el pronóstico del tiempo para la tercera semana de noviembre 2025?

Según el anticipo del meteorólogo Leonardo De Benedictis de Meteored, una vez que el sistema frontal se retire hacia el noreste, las condiciones del tiempo cambiarán drásticamente. Desde el lunes 17, ingresará una masa de aire más fresca y seca, favoreciendo una mejora generalizada en todo el territorio nacional.

"Este descenso térmico será transitorio, ya que hacia mediados de la próxima semana se espera una rápida rotación del viento al norte, impulsando nuevamente un ascenso de las temperaturas. Los valores térmicos volverán a ubicarse en niveles normales o incluso superiores a los promedios estacionales, dando lugar a un período más estable y cálido", sentenció el experto.