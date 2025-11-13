Ola de calor y tormentas fuertes: los detalles del panorama climático para Buenos Aires

Luego de un viernes con rastros de calor en el AMBA, la jornada del sábado 15 signará un nuevo punto de inflexión.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el arribo de un sistema de altas temperaturas seguido de tormentas que afectará al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en los próximos días.

De acuerdo al modelo climático actualizado este jueves, el mercurio alcanzará el viernes 14 de noviembre en el Gran Buenos Aires registros máximos de hasta 32° C. El viento soplará del noreste, dando inicio a una ligera nubosidad.

¿Cuándo llegan las tormentas a Buenos Aires?

Luego de un viernes con rastros de calor en el AMBA, la jornada del sábado 15 signará un nuevo punto de inflexión: bajo condiciones prefrontales que favorecerán un rápido aumento de las temperaturas, pero también de inestabilidad, según anticipó el meteorólogo de Meteored Christian Garavaglia.

"Se espera una jornada netamente de verano, con temperatura mínima apenas por debajo de 20 °C en la ciudad y máximas que se ubicarían entre 31 y 32 °C", precisó el experto.

El modelo de precipitaciones publicado por el SMN prevé así que las lluvias arriben al AMBA el domingo 16 en horas de la madrugada. El mismo sistema se trasladará hacia el territorio uruguayo y una parte mínima a Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.

¿Qué dice el pronóstico del tiempo del fin de semana para CABA?

Viernes 14 de noviembre

Cielo algo nublado

Temperatura mínima: 19° C

Temperatura máxima: 29° C

Sábado 15 de noviembre

Cielo parcialmente nublado

Temperatura mínima: 19° C

Temperatura máxima: 31° C

Domingo 16 de noviembre

Tormentas matinales