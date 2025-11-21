Horóscopo del fin de semana de Mhoni Vidente para el sábado 22 y domingo 23 de noviembre 2025

Mhoni Vidente revela un fin de semana marcado por transformaciones, claridad emocional y nuevas oportunidades para cada signo

El fin de semana llega con nuevas predicciones de Mhoni Vidente, cuya mirada en la astrología aporta señales sobre amor, trabajo y energía para cada signo. El horóscopo del sábado 22 y domingo 23 de noviembre coincide con movimientos cargados de transformación y cambios personales que influyen en distintos aspectos de la vida.

Aries

El fin de semana estará marcado por una combinación de introspección y bienestar emocional. La carta “La Torre” indica la necesidad de ordenar ideas, evitar excesos y administrar recursos con más claridad. Se perfilan días de armonía familiar, posibles desplazamientos y momentos de espiritualidad.

Tauro

Las actividades sociales y celebraciones familiares ganan protagonismo. “El Mundo” señala oportunidades laborales y la llegada de personas influyentes que impulsarán nuevos ciclos positivos. Se recomienda discreción en metas personales y apertura para fortalecer vínculos afectivos.

Géminis

El periodo destaca por la reorganización interna y el cierre de etapas. La carta “La Muerte” marca decisiones firmes, alejamiento de energías negativas y una renovación emocional necesaria. Podrían surgir encuentros importantes en eventos sociales y una mayor búsqueda de tranquilidad afectiva.

Cáncer

“La Luna” anuncia un proceso de superación de temores y de apertura hacia nuevas experiencias. Es un fin de semana apto para la introspección y la conexión espiritual. Se aproximan gestos afectivos significativos y una convivencia armoniosa con seres queridos.

Leo

“La Justicia” otorga equilibrio y claridad en asuntos legales o personales. Se recomienda flexibilidad en decisiones laborales y apertura al diálogo. Se vivirá un fin de semana activo, con encuentros sociales, compras y ambiente familiar en armonía.

Virgo

El “As de Oros” marca días de buena fortuna, logros laborales y recompensas económicas. También favorece los avances sentimentales, ya sea fortaleciendo vínculos existentes o dando paso a relaciones con nuevas compatibilidades. El descanso en familia aporta estabilidad emocional.

Libra

La “Sacerdotisa” indica un periodo de reflexión profunda antes de tomar decisiones importantes. Las actividades sociales traerán alivio emocional. Se plantea la necesidad de ordenar rutinas, enfocarse en proyectos personales y cuidar el descanso para recuperar energía.

Escorpión

La carta “El Sol” ilumina un fin de semana favorable, con vitalidad, liderazgo y claridad en metas. Se prevén celebraciones, obsequios y buenas noticias económicas. También se recomienda evitar tensiones familiares y poner límites en el terreno afectivo.

Sagitario

“El Mago” acompaña un ciclo de expansión profesional y creatividad. Se abren oportunidades económicas y vínculos afectivos que aportan estabilidad. El fin de semana se llena de encuentros sociales y posibles viajes breves que impulsan la motivación personal.

Los signos atraviesan procesos de renovación, cierres de ciclos y conexiones más profundas con su entorno

Capricornio

“La Justicia” sugiere equilibrio interior y la necesidad de moderación impulsiva. Llegan reconocimientos laborales, recursos adicionales y decisiones emocionales que requieren serenidad. El fin de semana favorece la planificación de viajes y la reorganización personal.

Acuario

“La Estrella” inaugura un periodo de renovación, buenas propuestas laborales y avances en relaciones afectivas. Se destacan celebraciones, cambios personales y actividades que fortalecen la convivencia. La organización del entorno aportará bienestar.

Piscis

“La Fuerza” potencia la confianza personal y la claridad en decisiones afectivas. Es un fin de semana propicio para viajes, muestras de amor y planificación del futuro. También se recomienda moderación en hábitos y atención a temas digestivos.