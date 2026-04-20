Horóscopo chino hasta del 20 al 26 de abril 2026: qué le espera a cada signo

Horóscopo chino.

La astrología oriental se planta en estos tiempos como un mapa necesario para entender hacia dónde sopla el viento. Esta semana del 20 al 26 de abril de 2026, la clave del Horóscopo Chino será la resiliencia y la capacidad de soltar lastres para no hundirse en la marea del cuarto mes del año.

La experta Susy Forte marca una hoja de ruta donde el pragmatismo y la intuición deberán ir de la mano. No se trata solo de "esperar" que las cosas pasen, sino de activar la fuerza interior que cada animal del zodíaco posee.

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Es hora de dejar las obsesiones de lado y meter quinta a fondo. La consigna es avanzar contra todo obstáculo.

Lo destacado: un flechazo inesperado te va a dejar sin escapatoria; el amor golpea la puerta y no sirve esconderse.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Se viene un cambio de aire total en tus valores. Momento ideal para lo formal: firmas de contratos, nuevos negocios y sociedades.

Lo personal: la pasión y la sexualidad estarán a flor de piel; el compromiso se fortalece.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

La suerte te sonríe para crecer profesionalmente, pero ojo: no compartas tus planes con cualquiera.

El riesgo: Protegete de los celos y la envidia en el laburo. Tu intuición y seducción están por las nubes.

Horóscopo chino.

Gato (1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Semana de productividad récord. Si tenés trámites trabados, este es el momento de destrabarlos.

Salud: El cuerpo te pide movimiento y aire libre. Los acuerdos afectivos que logres ahora serán de largo aliento.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Preparate para un giro de 180 grados. Todo se acelera y te obliga a actuar.

La clave será el equilibrio: tenés que ser tan osado como precavido para que los resultados sean los que esperás.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Es momento de sacarte de encima los lastres (personas o situaciones) que no te dejan avanzar. Se vienen oportunidades para recuperar plata tras algunos baches económicos.

En el amor, nada de vueltas: vas directo al hueso.

Caballo (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Tenés que confiar en tu talento creativo para ganar la carrera.

La advertencia: Hay una "neblina" en el ámbito de las amistades que te puede confundir. No juzgues antes de tiempo y hacele caso a tu corazón.

Cabra (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

El laburo no te da respiro y vas a brillar, pero cuidado con el estrés. Si no bajás un cambio en la autoexigencia, te vas a agotar.

En el amor hay de todo: desde rupturas hasta romances con gente que ni te imaginabas.

Mono (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

Tu sagacidad está afilada para las inversiones, especialmente si tienen que ver con el extranjero. Es una semana para revertir deudas y poner orden en la billetera.

Consejo: cuidá lo que decís; que tu lengua no te juegue una mala pasada.

Gallo (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

Se vienen replanteos profundos que van a sacar tu mejor versión. Prestá atención a las finanzas compartidas (con socios o pareja).

La buena: Se cumple una promesa que dabas por perdida.

Horóscopo chino.

Perro (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

Vas a estar tironeado entre el deber y el querer. El laburo te va a exigir el doble, así que no te distraigas.

En casa: Evitá las discusiones de pareja; es momento de ceder y tomar decisiones en conjunto para ganar.

Chancho (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031)

Una semana de calma chicha en las finanzas, lo que te permite enfocarte en vos. Es tiempo de cambios estéticos o de arrancar eso que siempre postergás.