Horóscopo Chino últimos días de marzo: las predicciones de Ludovica Squirru para cada signo.

Ludovica Squirru es una de las especialistas en horóscopo chino más reconocidas por la gente. Y es que sus predicciones no fallan, es por eso que, cada vez que las comparte, miles se disponen a leerlas y actúan en función de las energías disponibles que aquella augura. En este sentido, a continuación compartimos las predicciones para cada signo de Ludovica para los últimos días de marzo.

Horóscopo chino: las predicciones de Ludovica Squirru para los últimos días de marzo

Ludovica Squirru compartió sus predicciones para los últimos días de marzo.

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

En el tramo final de marzo se impone la necesidad de frenar. Aunque la energía del año del Caballo empuja a avanzar, Ludovica Squirru sugiere evitar decisiones importantes, como firmar contratos o entrar en conflictos de pareja, hasta que el contexto sea más claro.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Comienza a ver los frutos de un esfuerzo sostenido en el tiempo. A partir del 22 de marzo se abre una etapa de reconocimiento, especialmente en lo económico, que recompensa su constancia.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Comparte protagonismo con el Caballo bajo la influencia del Fuego, lo que potencia su iniciativa. Es un momento clave para avanzar con ese proyecto que venía postergando.

Caballo (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Al ser el signo regente del año, atraviesa días de gran vitalidad. Su carisma y energía se potencian, favoreciendo tanto los vínculos sociales como nuevas oportunidades.

Conejo (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

En el cierre de su mes, llega una sensación de alivio. Es un buen momento para ordenar el entorno, tanto físico como emocional, y dejar atrás viejos rencores.

Cabra (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Luego de días intensos, recibe un gesto o noticia que le devuelve la tranquilidad. Este cierre de marzo trae un respiro necesario para reequilibrarse.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Los acontecimientos se aceleran y pueden generar cierta sensación de desborde. Actuar con prudencia y tomarse momentos de introspección será clave para atravesar este período.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

La energía puede verse resentida, por lo que será importante dosificar esfuerzos. Los últimos días de marzo se presentan como ideales para el descanso, el silencio y la conexión interna.

Mono (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Encuentra soluciones creativas a situaciones que parecían no avanzar. Su ingenio será su principal herramienta para destrabar conflictos, pero dependerá completamente de su empeño por salir.

Gallo (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Atraviesa días algo inestables, por lo que conviene evitar discusiones innecesarias. Elegir con cuidado en qué involucrarse será fundamental. No tomar decisiones de forma apresurada e impulsivamente.

Perro (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

La fidelidad y el compromiso empiezan a dar resultados. Puede recibir una propuesta laboral o un reconocimiento dentro de su entorno cercano.

Chancho (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

El cierre del mes invita a soltar. Desprenderse de lo que ya no suma será clave para dar lugar a una renovación más profunda en el ciclo que comienza.