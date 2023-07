Es argentino, tiene uno de los bares más famosos del país y se inspiró en Messi para crear una hamburguesa: "Quiero que la pruebe"

El talentoso futbolista y campeón mundial Lionel Messi, reciente incorporación del Inter Miami, fue homenajeado con hamburguesa que lleva su nombre y ya mete goles de aprobación entre los comensales. La historia de un sandwich especial y un sueño argentino que empezó con la crisis del 2001 y terminó escalando a Miami.

Lionel Messi es una evento en sí mismo y su nombre los trasciende a sí mismo, incluso de maneras insospechadas. La reciente llegada a Inter Miami depertó una nueva revolución y otro argentino residente en la ciudad costera del estado de Florida decidió homenajearlo. Así se presentó oficialmente la 'Messy", una hamburguesa que le rinde homenaje y ya está metiendo goles entre los comensales que la degustaron. La historia de un sueño que inició en la Argentina del 2001 y sigue en Estados Unidos.

Como el mate, el dulce de leche, Gardel, el peronismo y la serie Los Simuladores, la figura de Lionel Messi trascendió el ámbito en el que se luce para convertirse en parte de la identidad cultural argentina al punto que ya no hace falta saber de fútbol, compartir la pasión por el juego o practicarlo para entender que es una de las figuras más relevantes de la actualidad deportiva local y del mundo. Esta reafirmación popular, que estalló tras la reciente victoria de la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022, evidenció numerosas demostraciones de afecto al delantero que actualmente reside en Miami y se incorporó al Inter de Miami, como la hamburguesa que promete convertirse en un clásico.

Una hamburguesa "desordenada"

Daniel Cocchia, dueño de la cadena de hamburgueserías La Birra Bar, es el creador de la hamburguesa "celeste y blanca" que lleva el apellido de Lionel y actualmente puede comerse en el local de Miami (¡a Argentina llegará el próximo mes!), ciudad poblada de hinchas de la "Scaloneta" muy curiosos con el lanzamiento. "En cada centímetro de Miami aflora argentinidad y Messi es tema de pasiones de gringos y latinos. El día de la presentación de la 'Messy' hicimos una venta de camisetas para sumar a la temática y fue una cosa descomunal, parecía la final de un torneo de Argentina por la euforia que había en la gente", reconoció el gastrónomico argentino en diálogo con El Destape, desde su residencia en la ciudad estadounidense.

La 'Messy' -compuesta por dos medallones de carne argentina, queso pategrás "como el de las picaditas de los domingos de fútbol", mayonesa con chimichurri casero y panceta- es una hamburguesa que hace jueguitos y tiene metamensaje en su significado, dado el cambio de una y por una i. Sobre el motivo de la reinterpretación del apellido de Lionel, su creador remarcó: "La llamamos así porque Messy en inglés quiere decir ‘desorden’. Es una hamburguesa desordenada".

Aunque la creación llegará a tierra nacional el mes que viene y se sumará a la carta de todos los locales de La Birra Bar, en Miami ya sueñan con el momento en que Messi coma una Messy. "Nos encantaría llegar a él, estamos intentándolo. Quiero que la pruebe", deslizó Cocchia, quien montó su primer local dedicado a este famoso plato en el barrio de Boedo, en octubre de 2001.

2001: un año negro para montar una hamburguesería

"La primera etapa fue bastante compleja, nos marcó muchísimo y sentó unas bases muy importantes en cuanto a la manera en que encaramos el negocio. Recuerdo la anécdota de tener que llamar amigos para invitarles cosas y así mantener un local con gente porque era muy difícil venderle algo en el 2001", apuntó Daniel sobre los primeros años del negocio familiar que lleva adelante con su hijo y su esposa como socios.

Hoy, la marca está en los ojos de la crítica gastronómica, cosecha premios a la Mejor hamburguesa tanto en Estados Unidos y Argentina, tiene alta demanda con colas largas de espera y es una de las más elegidas por los foodies y los amantes de los bares de autor (por afuera del imperio del fast food y sus combos de comida + juguete), pero no siempre fue así. Para Cocchia la fórmula del éxito no está en posicionarse como empresario, sino en no perder la esencia de la artesanalidad que lo diferenció del resto: "Simplemente somos personas que amamos hacer hamburguesas".