Qué le pasó a Giorgio Armani: a qué edad y de qué murió el rey de la moda italiana

De qué murió el histórico diseñador de moda italiano y a qué edad.

Giorgio Armani murió en la mañana del jueves 4 de septiembre, según confirmó su casa de moda. El diseñador falleció “pacíficamente, rodeado de sus seres queridos” y mantuvo su actividad creativa hasta los últimos días de su vida. Su desaparición física cerró un capítulo definitorio en la historia de la moda mundial y se dieron a conocer los detalles del deceso de uno de los exponentes de la moda a nivel mundial.

De qué murió Giorgio Armani y a qué edad

La empresa de Giorgio Armani informó que falleció a los 91 años tras una enfermedad asociada a su avanzada edad. Había estado recientemente indispuesto, lo que también lo llevó a ausentarse de manera inusual en la Milan Men’s Fashion Week de junio. Fue pionero en imponer una estética de sastrería fluida y minimalista: una elegancia sin estructura rígida ni ostentación. A lo largo de los años, esa visión se tradujo en un poderoso conglomerado de moda, belleza, diseño de interiores y hospitalidad.

El mundo de la moda, del espectáculo y la política rindió homenaje a Armani. De hecho, la primera ministra italiana Giorgia Meloni lo recordó como un símbolo de “elegancia, sobriedad y creatividad” que elevó al “Made in Italy” a nivel internacional. Cabe recordar que fundó su casa de moda en 1975 y la dirigió personalmente hasta su muerte. El imperio que construyó llegó a facturar más de 2.300 millones de euros al año. Lo impulsaba la filosofía de "todo lo que veréis ha sido hecho bajo mi dirección".

Una de las últimas entrevistas que dio Giorgio Armani

En una entrevista reciente, Armani expresó su único arrepentimiento: haber dedicado demasiado tiempo al trabajo, descuidando la vida personal. También dejó claro que su legado seguiría vivo bajo la dirección de su equipo y allegados, como Leo Dell’Orco. "No sé si usaría la palabra adicto al trabajo, pero el trabajo duro es sin duda esencial para el éxito", expresó el histórico diseñador de moda italiano.