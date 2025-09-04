Quién es la pareja de Giorgio Armani: su historia de amor con Leo Dell'Orco

Giorgio Armani y Leo Dell'Orco.

Giorgio Armani fue un emblemático diseñador de moda italiano, reconocido por su estilo sobrio, elegante y revolucionario en diseño de moda y la alta costura. Fundó su marca en 1975 junto a Sergio Galeotti, y construyó un imperio global que abarcó moda, perfumería, mobiliario y más.

Su pareja, Pantaleo "Leo" Dell’Orco, quien nació el 2 de noviembre de 1952 en Bisceglie, Italia, es el director de la oficina de estilo masculino del Grupo Armani. Ha sido mano derecha del reconocido diseñador por más de 45 años y presidente del consejo de administración del club de básquetbol Pallacanestro Olimpia Milano desde 2019. Bajo su liderazgo, el equipo logró múltiples títulos nacionales y logró llegar a la Final Four de la Euroliga.

Pantaleo "Leo" Dell'Orco, pareja sentimental de Giorgio Armani.

¿Cómo se conocieron Giorgio Armani y Leo Dell'Orco?

Giorgio y Leo se conocieron hace más de 45 años, en un parque por donde paseaban a sus perros, en Milán. En ese momento, Dell’Orco tenía 24 años y trabajaba en Snam como ejecutivo de publicidad y diseñador industrial, además de hacer de modelo ocasional para algunas empresas.

Más adelante, después de sus primeros encuentros, Dell’Orco se convirtió en el colaborador indispensable de Armani, ayudándole especialmente en las colecciones masculinas. Su estilo discreto, su criterio profesional y su lealtad lo convirtieron en una figura clave, casi un “heredero del estilo de Armani”, junto a su sobrina Silvana, quien se encarga de la categoría de moda femenina.

La complicidad entre Giorgio y Leo destacó públicamente. Armani dijo en su autobiografía "Per Amore" que su pareja es “la persona a quien he confiado mis pensamientos más íntimos, personales, laborales y demás, y que los ha guardado con gran discreción. ¡Gracias, Leo!”. También contó que durante un incendio en su villa en Pantelleria, Armani ingresó para salvar un anillo con un diamante que Dell’Orco le había regalado: un símbolo tangible de su afecto y de la importancia en su vida.

Giorgio Armani y Leo Dell'Orco después de un desfile de modas en 2021.

Una relación profunda

El primer respaldo oficial de su relación se dio en 2021 cuando Giorgio y Leo salieron tomados de la mano a recibir los aplausos del público, luego de un desfile de moda. Aunque no se casaron, su vínculo tuvo múltiples aristas. Armani ha confesado que aunque no gusta de las etiquetas para su relación, siempre guardó un espacio de afecto por Leo, quien vivió con él muchos años y es la persona más cercana que tuvo en su vida.