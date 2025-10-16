Un bodegón de CABA ofrece menú ejecutivo por $14.500 con plato principal, bebida y postre: dónde queda

En medio las diferentes propuestas gastronómicas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un bodegón se destaca por su económico menú ejecutivo: Mondongo & Coliflor. Se trata de una de las cantinas más icónicas de Parque Chacabuco.

Mondongo & Coliflor: el bodegón ideal para ir a comer a CABA

Ubicada en una esquina con más de un siglo de historia, Mondongo & Coliflor volvió a encender la llama del espíritu bodegonero en Parque Chacabuco. Se trata de una cantina que busca recuperar la esencia de la gastronomía porteña, con platos generosos, auténticos y llenos de sabores hogareños.

Su carta reúne tradición y corazón, con recetas que remiten a la cocina de madres y abuelas, y a los almuerzos familiares de la infancia. Como parte de su propuesta cotidiana, ofrece de martes a viernes, entre las 12.30 y las 16 h, un menú ejecutivo casero y abundante por $14.500. Este incluye: panera con dip, bebida, principal y postre. Las opciones varían según el día, pero los platos que pueden ir desde una suprema con papas fritas o albóndigas con puré hasta un pastel de papas gratinado o arroz meloso con pollo. Se trata de un almuerzo ideal para quienes buscan un mediodía de calidad.

Mondongo & Coliflor: el lugar de los platos tradicionales

Creada por Arnaldo Roperti, José Villar, Quique Yafuso y Cabito Massa Alcántara, la cocina de este bodegón está pensada como un homenaje cotidiano a las preparaciones de antes, por eso en el apartado de entradas y mostrador los visitantes pueden encontrar:

Empanadas de mondongo y de tortilla,

Provoleta M&C a la parrilla, acompañada con rúcula, panceta y tomate confitado

Lengua a la vinagreta

Rabas

Ensaladilla rusa

En los platos principales se concentran los grandes éxitos del recetario argentino, con opciones tan simples como reconfortantes. Algunos de ellos son:

Las milanesas de ternera o pollo, solas, napolitanas o estilo fugazzeta

Tortilla de papas

Osobuco de cerdo braseado por ocho horas con aligot

Pollo a la provenzal

Revuelto gramajo.

Polenta con carrilleras al malbec

El pastel de bife de chorizo.

Cortes de asado banderita, entraña y bife de chorizo, que se sirven con papas fritas, puré de papa, boniato plomo o calabaza al horno.

Las pastas elaboradas de manera artesanal dentro del local, son otro de los pilares de la propuesta: hay sorrentinos de coliflor, portobellos y queso gouda, tallarines de espinaca o ñoquis, que pueden combinarse con salsas tradicionales como fileto, bolognesa, bechamel, pesto o crema de queso.

La oferta se completa con una sección de sanguchería XL en pan ciabatta de masa madre, acompañados de papas fritas: hay versiones de milanesa con lechuga y tomate, bondiola con queso y cebolla caramelizada, bife de chorizo con manteca de chimichurri o pollo César con aderezo, lechuga y parmesano. Los postres también evocan a los bodegones clásicos: flan con dulce de leche, vigilante, mousse de chocolate o el inolvidable Charlotte.

A dónde queda Mondongo & Coliflor