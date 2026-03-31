Día del Taco: 4 lugares de Buenos Aires para comer este plato con tradición mexicana

El taco trasciende fronteras y se posiciona como uno de los platos más elegidos a nivel global

El Día del Taco se consolida como una fecha ideal para redescubrir uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía mexicana. En Buenos Aires, la escena culinaria suma propuestas que reinterpretan este clásico con identidad propia, combinando tradición, creatividad y productos de calidad en distintos barrios de la ciudad.

Ronconcon: tacos con impronta latina en Caballito

Ubicado en el barrio de Caballito, Ronconcon propone una cocina latina pensada para compartir. Su carta reúne sabores de distintos países, donde los tacos ocupan un lugar destacado.

La preparación se basa en tortillas de maíz nixtamalizado, que funcionan como soporte para rellenos contundentes como entraña marinada, chuleta ahumada o chicharrón. Estos ingredientes se combinan con frijoles, cebolla morada, cilantro y lima, logrando un equilibrio entre frescura e intensidad. Uno de los diferenciales es la salsa macha, de picante medio a alto, elaborada con chiles, aceite, ajo, maní y sésamo.

La experiencia se completa con cócteles como el Gimlet Caribe, que aporta notas frescas y aromáticas para acompañar la potencia de los sabores.

Ribs al Río: tacos de cerdo ahumado con inspiración yucateca

Con varias sucursales en la ciudad, Ribs al Río se posiciona como una referencia en cocina ahumada. Dentro de su propuesta, los tacos funcionan como una puerta de entrada a su universo gastronómico.

La opción más representativa incluye cerdo ahumado al estilo Yucatán, cocido lentamente hasta lograr una textura jugosa. Se sirve en tortillas de maíz nixtamalizado con cebolla morada y cilantro, respetando el formato tradicional mexicano.

Para complementar el plato, se sugieren acompañamientos como croquetas de bondiola, papas especiales o ensalada coleslaw. En cuanto a bebidas, las opciones frescas como tinto de verano o limonada permiten equilibrar los sabores intensos del ahumado.

Bruce Grill Station: una experiencia tex-mex para compartir

En Parque Leloir, Bruce Grill Station ofrece una propuesta ideal para grupos, con una experiencia centrada en la interacción y el armado personalizado.

La tabla de tacos incluye fajitas caseras que permiten combinar distintos rellenos como carne, cerdo y pollo, salteados con morrón, cebolla y ajo. A esto se suman clásicos como guacamole, pico de gallo, crema ácida y salsa barbacoa, que aportan variedad de sabores y texturas.

El formato invita a una comida distendida, donde cada comensal puede armar su propio taco. La propuesta se complementa con opciones como papas fritas, aros de cebolla y una carta de bebidas que incluye cervezas, vinos y cocktails.

La escena porteña ofrece alternativas que van desde recetas fieles a la cocina mexicana hasta interpretaciones que incorporan influencias latinas, tex-mex y fusiones contemporáneas

Barra Chalaca: fusión y creatividad en clave de taco

La propuesta de Barra Chalaca introduce una mirada innovadora a partir de los wantacos, una versión que fusiona distintas tradiciones culinarias.

En lugar de tortilla, se utiliza una masa de wantán frita, crocante, que envuelve un tartar de trucha acompañado por salsas como sriracha, mae ploy y togarashi. El conjunto se equilibra con palta nikkei, que aporta cremosidad, y con ingredientes frescos como lechuga, verdeo y lima.

Esta alternativa, que puede variar según la pesca del día, propone una experiencia diferente dentro del universo del taco. La recomendación incluye bebidas como el Matapena, una combinación de hierbas, frutas y destilados que acompaña la frescura del plato.

Día del Taco en Buenos Aires: tradición y nuevas tendencias

El Día del Taco encuentra en Buenos Aires un escenario diverso, donde conviven recetas tradicionales y versiones contemporáneas. Desde opciones fieles a la cocina mexicana hasta propuestas de fusión, la oferta refleja la evolución de este plato en la gastronomía local.

Estos espacios permiten explorar distintas interpretaciones del taco, con ingredientes, técnicas y estilos que amplían su alcance. La fecha se presenta así como una oportunidad para descubrir nuevas combinaciones y redescubrir un clásico que continúa ganando protagonismo en la ciudad.