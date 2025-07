Día del Pollo Frito con 50% de descuento: dónde comprar y comer rico y barato

Dónde comprar pollo frito con 50% de descuento.

Cada 6 de julio se celebra en distintos países el Día Mundial del Pollo Frito, una fecha que destaca a uno de los platos más populares del mundo. Con sus distintas variantes locales y recetas familiares, el pollo frito mantiene vigencia gracias a su sencillez, el sabor crocante y la costumbre de compartirlo.

En un contexto gastronómico donde predominan propuestas cada vez más elaboradas, el pollo frito conserva su identidad sin demasiadas vueltas: comerlo con la mano, compartir el bucket y disfrutar del contraste entre la capa crujiente y el interior tierno forman parte de su atractivo.

Pollo frito de KFC.

Dónde comprar con descuento en pollo frito

Entre las marcas más identificadas con este plato aparece KFC, conocida mundialmente por la receta creada por el Coronel Sanders. “La gente no solo viene por una comida rica: viene por una experiencia que no cambia, por un sabor que no se encuentra en otro lado”, explicó Paula Barreto, Brand Manager de KFC Argentina. Actualmente, la cadena cuenta con 37 locales en el país y prevé nuevas aperturas.

Con motivo de la fecha, KFC anunció que ofrecerá un 50% de descuento en su bucket clásico de 8 piezas durante el domingo 6 y el lunes 7 de julio, como parte de la celebración que se replica en distintos lugares del mundo.