6 lugares de Buenos Aires para salir a comer y regalar por el Día de la Madre 2025

Ya sea para agasajar con un desayuno especial, compartir un almuerzo distinto o brindar con sabores gourmet, estas opciones reúnen creatividad, calidad y dedicación.

El próximo Día de la Madre 2025 se presenta como la ocasión ideal para celebrar con propuestas únicas de gastronomía en la ciudad. Desde pastelerías artesanales hasta bares y ferias temáticas, Buenos Aires ofrece experiencias especiales para quienes buscan sorprender con una salida o un regalo distinto. Estas son seis opciones imperdibles sobre dónde comer en Buenos Aires y agasajar en esta fecha.

La Chocolaterie: una feria para los amantes del cacao

Del 17 al 19 de octubre, La Chocolaterie regresa con un pop up especial por el Día de la Madre en Unicenter Shopping. Esta feria, reconocida como la más grande dedicada al chocolate en la ciudad, reunirá a los principales referentes del rubro con creaciones que combinan arte y técnica.

Durante tres días, se podrán encontrar desde bombones y tabletas hasta propuestas sin TACC, veganas o sin azúcar, pensadas para todos los gustos. Además de disfrutar de una experiencia sensorial, el evento busca dar visibilidad a nuevos emprendimientos de gastronomía artesanal que celebran el amor y el placer del chocolate.

Sole di Parma: dulzura artesanal en Tigre

En Tigre, Sole di Parma propone una caja artesanal de pastelería diseñada especialmente para el Día de la Madre. Este box reúne delicias elaboradas a mano como croissant de almendras, chipá tibio, ciambella de arándanos, galleta de lima y limón, lunettes de chocolate y un exclusivo alfajor de pistacho.

Cada pieza refleja el sello de la casa: productos frescos, técnicas tradicionales y una cuidada presentación. Con un valor de $20.000, esta edición limitada es ideal para regalar o compartir en familia, representando lo mejor de la gastronomía artesanal local.

Corto Maltés: alfajores con identidad propia

En Palermo, Corto Maltés invita a celebrar con una edición limitada de alfajores artesanales creados en su cocina. Su caja especial, disponible por $25.000, combina sabores como pistacho, chocolate blanco y frutos rojos, además de opciones individuales como nuez pecan, coco o el clásico de maicena.

Cada detalle, desde el relleno hasta la presentación, está pensado para transmitir calidez y dedicación. Esta propuesta se consolida como un regalo con alma, ideal para quienes valoran la tradición y el trabajo artesanal dentro del universo de la gastronomía porteña.

Bilbao: tapeo español y brindis

El restaurante Bilbao, ubicado en Palermo, presenta su menú especial “Picoteo Madre Bilbao” para el mediodía del domingo 19 de octubre. La propuesta incluye buñuelos de acelga, trucha ahumada, queso brie con pera, jamón ibérico, ceviche de langostinos y crema catalana como postre.

Con un valor de $40.000 e incluyendo una copa de vino o bebida soft, el menú combina sabores españoles en un ambiente cálido y relajado. Además, todas las madres recibirán de obsequio una botella de espumante María Codorniu para brindar en casa.

Ostende: tradición y sabor en Colegiales

Desde ferias de chocolate hasta menús temáticos y propuestas artesanales, la ciudad ofrece alternativas para todos los gustos

El bodegón Ostende, en Colegiales, ofrece una propuesta fuera de carta especialmente creada para el Día de la Madre. Su menú incluye fucciles al fierrito con albóndigas caseras y aceite de albahaca, además de una versión vegetariana con albóndigas de lentejas.

El ambiente del lugar combina nostalgia y calidez, acompañado por vermuts de la casa y una cuidada selección de vinos. Esta experiencia busca celebrar la reunión familiar con sabores clásicos y una atención personalizada que distingue a la gastronomía porteña.

Desarmadero: cervezas, cócteles y cocina urbana

Para quienes prefieren una propuesta más relajada, Desarmadero Bar y Desarmadero Session, ambos en Palermo, ofrecen un 2x1 en cervezas seleccionadas y cócteles clásicos, además de un 20% de descuento en vinos durante todo el día del 19 de octubre.

El menú incluye opciones ideales para compartir, como ravioles fritos de cordero, croquetas de jamón y queso, papas rotas y hamburguesas caseras. Con su estilo urbano y ambiente distendido, Desarmadero se consolida como una opción distinta sobre dónde comer en Buenos Aires y celebrar el Día de la Madre con una propuesta moderna y descontracturada.