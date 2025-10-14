3 lugares para disfrutar de postres con dulce de leche en la Ciudad de Buenos Aires

En distintos rincones de la Ciudad de Buenos Aires, restaurantes y confiterías de renombre presentan propuestas que combinan tradición, creatividad y técnica gourmet

La gastronomía porteña ofrece infinitas posibilidades para los amantes del sabor más icónico del país: el dulce de leche. En distintas zonas de la Ciudad de Buenos Aires, reconocidos restaurantes y pastelerías incluyen en su carta exquisitas opciones que revalorizan este clásico nacional. A continuación, tres espacios destacados para degustar auténticos postres con dulce de leche.

Hierro: tres versiones del clásico argentino en un solo postre

Ubicado en el corazón de Palermo, Hierro es una reconocida “Casa de Fuegos” especializada en carnes maduradas y vegetales a la parrilla. En esta temporada, el restaurante celebra al dulce de leche con una creación que condensa lo mejor de la pastelería argentina en una sola experiencia: un trío de postres que combina tradición y creatividad.

La propuesta incluye un volcán tibio con interior cremoso, un semifreddo artesanal de textura suave y un triángulo de Vauquita 100% casera, que evoca la nostalgia de las golosinas de infancia. Este postre rinde homenaje a uno de los ingredientes más emblemáticos de la cocina nacional y se convierte en el broche de oro de una experiencia que fusiona fuego, aroma y sabor.

Para potenciar la experiencia, la casa recomienda acompañar este postre con el cóctel de autor Jubilado, elaborado con Johnnie Walker Red, licor de café y azúcar. Hierro, fiel a su estilo, logra un equilibrio entre la sofisticación de la parrilla contemporánea y el toque dulce que conquista a los paladares más exigentes.

Trufa Restaurant: flan artesanal con un toque gourmet

En el elegante entorno del Hotel Palacio Paz, Trufa Restaurant se destaca por su cocina de autor y una propuesta estacional basada en materias primas de calidad premium. Su carta incluye desayunos, brunchs, cenas y una amplia variedad de cócteles, pero uno de los puntos más fuertes es su repertorio dulce.

Entre sus creaciones resalta el flan de dulce de leche, una interpretación moderna del clásico argentino. Este postre se elabora con dulce de leche Vacalin y se cocina en thermomix, lo que le otorga una textura cremosa y sedosa, distinta a la de un flan tradicional. Se sirve con crema batida y pochoclos bañados en salsa toffee, que aportan un contraste de sabores y texturas único.

Para cerrar la experiencia, la casa recomienda maridarlo con un café de especialidad cortado, una combinación que realza los matices dulces y salados de esta versión gourmet del postre más popular del país.

SushiClub: dulzura fusión con inspiración asiática

Conocido por su propuesta de cocina fusión asiática, SushiClub sorprende con una serie de postres con dulce de leche que reflejan su espíritu innovador. Entre ellos se destaca el cheesecake de dulce de leche, una reinterpretación elegante del clásico norteamericano, con base de galletitas Oreo, salsa inglesa de banana, frutillas frescas y rulos de chocolate blanco.

Además, la casa presenta una edición limitada llamada Suspiro Cake Back, que combina un cheesecake de manjar blanco sobre base crocante, coronado con merengue de ron y una crema de dulce de leche cremosa. Cada bocado equilibra lo dulce y lo aromático, en un juego de texturas que completa una experiencia sofisticada.

Estas propuestas pueden disfrutarse junto a cócteles de la casa, como el refrescante Fresco y Tardío, que mezcla vino blanco, maracuyá y lima. Así, SushiClub reafirma su compromiso con una gastronomía creativa y contemporánea, donde lo clásico y lo moderno se encuentran en cada detalle.