La organización internacional The World's 50 Best Bars volvió a celebrar su ceremonia anual, donde se reveló la lista de los 50 mejores bares del mundo, un reconocimiento que ya lleva 17 ediciones y se considera el máximo galardón para esta industria.

El evento, transmitido desde la terminal de cruceros Kai Tak en Hong Kong, adelantó semanas antes los puestos del 50 al 100, destacando la presencia de dos bares argentinos: Victor Audio Bar de Palermo, que debutó en el puesto 87 tras apenas seis meses de apertura, y Florería Atlántico, el icónico bar de Retiro que ascendió al puesto 90.

Finalmente, se dio a conocer el esperado Top 50, donde sobresalieron dos bares porteños: Tres Monos y Cochinchina. Tres Monos, ubicado en la esquina de Thames y Guatemala en Palermo, reafirmó su posición como el mejor bar de Sudamérica, escalando al puesto 10 a nivel mundial. Por su parte, Cochinchina bajó del puesto 22 al 26.

El mejor bar de Sudamérica en el corazón de Palermo

Tres Monos es un espacio creado por Sebastián Atienza, Charly Aguinsky y Gustavo Vocke que destaca por su estilo relajado y una estética punk, combinando coctelería clásica con toques innovadores. Además, pone un fuerte énfasis en la sustentabilidad y en apoyar a productores locales.

Desde 2019, Tres Monos no solo funciona como bar, sino también como consultora de bebidas y estudio de capacitación. Cuenta con un programa especial en barrios vulnerables para acercar a jóvenes a la industria de la coctelería, fomentando la inclusión y el desarrollo profesional.

Sobre el servicio, Sebastián Atienza afirmó: "Nuestro mantra es la atención al cliente y poner énfasis en la hospitalidad. Tratamos de generar una relación de cercanía tanto con nuestro personal como con los clientes y nuestros proveedores, siempre trabajando detalles que van desde la atención, la ambientación y la selección de productos locales."

En sus preparaciones, Tres Monos apuesta a sabores novedosos con técnicas sencillas pero creativas, y sus cócteles llevan nombres que reflejan su espíritu disruptivo y auténtico.

El listado completo de los 50 mejores bares del mundo, encabezado por Bar Leone de Hong Kong, incluye una amplia variedad de ciudades y estilos. Entre los destacados, además de Tres Monos en el puesto 10, se encuentran Handshake Speakeasy de Ciudad de México, Sips y Paradiso de Barcelona, y Cochinchina en el puesto 26.

Este reconocimiento confirma la creciente presencia y calidad de la coctelería argentina en la escena internacional, destacando especialmente a Tres Monos como un referente que combina innovación, compromiso social y un servicio cercano y dedicado.