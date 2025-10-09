Parrilla con menús por $15.000 y $17.000: el lugar de CABA para salir a comer este fin de semana largo

Sifón Sodería celebra el fin de semana largo con una jornada especial en el corazón de Chacarita

En el corazón de Chacarita, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, un espacio que combina tradición, sabor y nostalgia propone una experiencia gastronómica ideal para disfrutar durante el próximo fin de semana largo. Se trata de Sifón, una propuesta que rinde homenaje a la soda argentina y a las reuniones familiares de antaño, con una parrilla encendida y menús especiales a precios accesibles.

Sifón: tradición, soda y encuentro en Chacarita

El próximo domingo 12 de octubre, desde el mediodía, Sifón Sodería abrirá sus puertas para celebrar el fin de semana largo con una jornada especial. Ubicado en Jorge Newbery 3881, este local se consolidó como uno de los puntos más originales dentro de la gastronomía porteña, por su capacidad para fusionar el espíritu popular con una carta moderna y creativa.

Inspirado en las clásicas soderías de barrio, el espacio recupera los rituales del encuentro argentino: la sobremesa, el sifón de soda sobre la mesa y los platos compartidos. Su ambientación cálida, la música y el servicio informal pero cuidado completan una propuesta que atrae tanto a quienes buscan revivir costumbres como a quienes disfrutan de una experiencia distinta en la ciudad.

Un menú de parrilla con opciones para todos los gustos

Para la ocasión, Sifón ofrecerá un menú especial de mediodía donde la parrilla será protagonista. Los comensales podrán elegir entre dos alternativas principales que destacan por su sabor y presentación.

Por un lado, el pincho de carne de ternera y panceta, acompañado de salsa criolla y puré de papas, será la opción clásica para quienes disfrutan de los sabores tradicionales de la parrilla argentina. Este plato, con un valor de $15.000, promete una combinación perfecta entre lo casero y lo gourmet.

Por otro, quienes prefieran una alternativa vegetariana podrán optar por los taquitos de gírgolas asadas, una propuesta que se distingue por su frescura y originalidad. Acompañados por tzatziki, cebolla encurtida y cilantro, estos taquitos cuestan $17.000 y se consolidan como una de las opciones más celebradas del menú por su equilibrio entre textura y sabor.

Una experiencia completa con cócteles y platitos

Además del menú especial, estará disponible la carta habitual del lugar, con una amplia variedad de bebidas y pequeños platos que completan la experiencia. Entre las opciones más destacadas se encuentran los vermutes, los cócteles de autor y los tintos de verano, todos pensados para disfrutar junto a la soda, que es la protagonista indiscutida de la casa.

El menú del domingo ofrecerá opciones de parrilla y platos vegetarianos a precios accesibles

En cuanto a los acompañamientos, el público podrá elegir entre propuestas ya clásicas del lugar, como la fainazzeta, el chipá de queso sbrinz y espinaca, o las empanadas de carne. Estos “platitos” permiten armar una comida variada, ideal para compartir entre amigos o familiares, manteniendo el espíritu de las reuniones tradicionales.

Sifón, un homenaje a la cultura gastronómica argentina

Con una ambientación que transporta a las casas y bares de barrio, Sifón se consolidó como un punto de encuentro para quienes disfrutan de la buena gastronomía sin formalidades. Su propuesta combina productos de calidad, precios accesibles y una impronta nostálgica que rescata el valor del encuentro.

Este fin de semana largo, la parrilla encendida y el menú especial se convierten en una invitación perfecta para quienes buscan disfrutar de un almuerzo distinto en Buenos Aires, en un espacio que celebra las costumbres y los sabores que forman parte de la identidad argentina.