Llega el Ghost of Yōtei a la PlayStation 5: cuándo es el lanzamiento y de qué trata el avance del juego.

PlayStation 5 se consolidó como una de las plataformas de entretenimiento más populares de la última década. Con una potencia gráfica impresionante, un mando con respuesta háptica que transformó la forma de jugar y un catálogo de juegos tan extenso como inabarcable, la consola de Sony se mantiene en la cima del gaming mundial.

En este ecosistema tan competitivo, Ghost of Yōtei asoma como uno de los juegos y títulos más esperados de 2025, una epopeya de acción que promete cautivar tanto a quienes disfrutaron Ghost of Tsushima como a quienes se embarquen por primera vez en esta experiencia samurái reinventada.

¿Cuándo sale Ghost of Yōtei para PlayStation 5?

La fecha ya está confirmada: Ghost of Yōtei llegará exclusivamente a PlayStation 5 el próximo 2 de octubre de 2025. La preorden esta habilitada desde el 2 de mayo y viene acompañada de recompensas exclusivas, como una máscara especial para el personaje principal y siete avatares de PSN con arte conceptual. Además, habrá ediciones especiales, Digital Deluxe y Coleccionista, con contenido adicional tanto físico como digital, para los fans más entusiastas.

PlayStation 5 lanzó la preorden de Ghost of Yōtei, que llegará oficialmente en octubre.

¿De qué trata Ghost of Yōtei?

Aunque no es una secuela directa, Ghost of Yōtei se presenta como una heredera espiritual de Ghost of Tsushima. Esta nueva aventura de mundo abierto nos traslada al año 1650, al norte de Japón, en la región de Ezo (la actual Hokkaido). Allí conoceremos a Atsu, una joven que sobrevivió a una masacre perpetrada por un grupo de criminales conocidos como los Seis de Yōtei. Dieciséis años después, armada con la misma katana que usaron para intentar matarla, Atsu regresa para saldar cuentas, uno por uno, con los culpables.

La historia, sin embargo, va más allá de una clásica narrativa de venganza. A lo largo del camino, Atsu descubrirá nuevos aliados, secretos del pasado y un propósito más profundo que el rencor. En el tráile, se vislumbran los primeros enfrentamientos con personajes como el Oni, el Dragón o la Araña, mientras el juego despliega un diseño visual impactante, inspirado en los paisajes salvajes y nevados del norte japonés.

El gameplay también promete evolución. A diferencia de su antecesor, Ghost of Yōtei ofrece mayor libertad para elegir a qué enemigo enfrentar primero, permite rastrear otros objetivos secundarios, e incorpora nuevas mecánicas como la posibilidad de revivir recuerdos del pasado para profundizar la historia de Atsu. Además, vuelve la opción de acampar bajo las estrellas y realizar actividades contemplativas, como en Tsushima, pero con mayor inmersión y dinamismo.

Con un mundo abierto más rico, una protagonista marcada por el dolor pero también la resiliencia, y una narrativa que promete emociones profundas, Ghost of Yōtei se perfila como uno de los lanzamientos más importantes del año para PlayStation 5.