Juegos gratis de PS Plus en mayo 2025: el catálogo completo de este mes.

Arranca mayo y, como cada comienzo de mes, los suscriptores de PlayStation Plus se preparan para recibir una nueva selección de juegos gratuitos. El servicio de membresía de Sony, que mes a mes renueva su propuesta, vuelve a ofrecer títulos destacados para los usuarios de PS4 y PS5. Esta vez, la oferta incluye una experiencia de supervivencia con dinosaurios, un roguelike estratégico basado en el póker y un explosivo shooter retro ambientado en el universo de Warhammer 40,000.

Los tres juegos estarán disponibles desde el 6 de mayo hasta el 2 de junio, y como siempre, quienes los agreguen a su biblioteca durante ese período podrán conservarlos mientras mantengan activa su suscripción.

¿Cuáles son los juegos gratis de PS Plus en mayo?

PS Plus renueva su catálogo de juegos gratis en mayo.

Ark: Survival Ascended (PS5)

Una versión completamente renovada del clásico de supervivencia, ahora con el motor Unreal Engine 5 que eleva la experiencia visual y técnica a otro nivel. En Ark: Survival Ascended, los jugadores deberán formar tribus, domesticar dinosaurios, recolectar recursos y enfrentarse a otros usuarios en un entorno salvaje y vasto. El juego ofrece múltiples modos multijugador, incluyendo sesiones privadas y pantalla dividida local. Además, incluye acceso a todos los mapas de la saga, como Scorched Earth, Aberration y Genesis Part 2.

Balatro (PS4 y PS5)

Este título combina el póker con mecánicas de roguelike en una propuesta tan estratégica como adictiva. A lo largo de cada partida, tendrás que construir un mazo poderoso combinando manos tradicionales con comodines únicos que modifican las reglas y permiten generar combos explosivos. La meta es clara: reunir suficientes fichas para superar cada ronda y alcanzar la ciega final. Un juego ideal para quienes disfrutan de los desafíos mentales y la progresión constante.

Warhammer 40,000: Boltgun (PS4 y PS5)

Una carta de amor a los FPS clásicos de los 90, Boltgun pone al jugador en la piel de un Marine Espacial en una cruzada brutal contra herejes y demonios del Caos. Con estética pixelada, acción frenética y un arsenal letal, este shooter retro se convierte en una descarga obligada para los fanáticos de la saga Warhammer y los nostálgicos de los shooters old school como Doom o Quake.

¿Hasta cuándo hay tiempo de descargar los juegos de abril?

Los juegos del catálogo de PS Plus de abril se podrán descargar hasta el 5 de mayo. Los videojuegos que estarán disponibles hasta entonces son: RoboCop: Rogue City, The Texas Chain Saw Massacre y Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory.