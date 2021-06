LLA 2021: Infinity invicto y único puntero tras el primer fin de semana de competencia

El vigente campeón ganó sus dos primeras partidas del Clausura de la Liga Latinoamérica de League of Legends y se alza invicto como único puntero. Este sábado y domingo se disputarán las jornadas 3 y 4 con interesantes enfrentamientos.

Pasó el primer fin de semana de competencia en la Liga Latinoamérica de League of Legends e Infinity empezó con el pie derecho con dos victorias, colocándose como único puntero. Para conseguirlo derrotó a Furious Gaming e Isurus, los dos equipos argentinos que forman parte del torneo más importante de la región del título creado por Riot Games. Salvo Estral que perdió sus dos encuentros e Infinity que ganó los propios, todos los demás equipos triunfaron y cayeron una vez por lo que todavía no empezaron a sacarse diferencias.

El Clausura de la Liga Latinoamérica de League of Legends comenzó con la partida que definió el Apertura: Infinity contra Furious Gaming. Tal como ocurrió en la final del split pasado, la Calavera no pudo ante un rival que fue muy inteligente para aprovechar las fallas de comunicación del subcampeón, sacar objetivos e ir ampliando su dominio sobre el mapa. En su enfrentamiento con Isurus, Infinity pudo pisar fuerte desde el comienzo y no cedió ante los embates del Tiburón, que intentó denodadamente llevarse la victoria. Con estos dos triunfos, el vigente campeón se alza como único invicto y puntero en el comienzo del Clausura.

El otro equipo que acumuló dos resultados iguales fue Estral Esports, que perdió en sus dos cruces del fin de semana, ante All Knights y Rainbow7. El resto de los equipos tuvieron una victoria y una caída, por lo que se mantienen juntos en el medio de la tabla que abre Infinity y cierra Estral. A continuación te mostramos todos los enfrentamientos que se producirán en la segunda semana de competencia de Liga Latinoamérica de League of Legends.

Los enfrentamientos de la segunda semana de competencia

Sábado 26 de junio

El vigente campeón buscará mantener su invicto frente a XTEN Esports, que ganó en su presentación ante Rainbow7 para luego perder ante Furious Gaming, que volvió a caer frente a Infinity en el comienzo del certamen, tal como en la final del Apertura.

Jornada 4 de Liga Latinoamérica de LoL

Domingo 27 de junio

En busca de su primera victoria del split, Estral tendrá un fin de semana muy complicado ya que deberá enfrentarse primero contra Infinity y luego contra Furious Gaming, los dos finalistas del Apertura.

Jornada 3 de Liga Latinoamérica de LoL

La tabla de posiciones

Tabla de la Liga Latinoamérica de LoL

Días y horarios del certamen

La competencia se lleva a cabo todos los sábados y domingos desde las 19 hs de Argentina, con cuatro partidas por día. Tal como en el Apertura, la transmisión oficial se realiza en la página web de LLA y los canales oficiales del certamen en Twitch y YouTube.