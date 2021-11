League of Legendes llega a Fortnite con Jinx para celebrar Arcane, la nueva serie de Netflix

Riot Games y Epic Games unieron fuerzas para celebrar el estreno de Arcane, la nueva serie animada de League of Legends en Netflix.

Riot Games, la empresa desarrolladora de League of Legends y Valorant, selló una alianza con Epic Games para llevar a Jinx, uno de los personajes más carismáticos del MOBA, a Fortnite. Desde el jueves 4 de noviembre, la ADC será parte del shoote como personaje jugable para celebrar el estreno de Arcane, la serie animada que protagonizará en Netflix junto a Vi.

Jinx, una de las más populares campeonas de League of Legends, es la cara central de Arcane, la primera serie animada de Riot Games ambientada en el universo de League of Legends que estará disponible en Netflix. Para festejar y promocionar ese evento, Riot unió sus fuerzas con Epic y provocó uno de los crossovers gaming más espectaculares de la historia.

¿Cómo obtener a Jinx en Fortnite?

Esta colaboración entre League of Legends y Fortnite marca la primera aparición de un campeón de League of Legends en un juego que no es de Riot. A partir de hoy, 4 de noviembre a las 18:00 (MX) / 19:00 (CO) / 21:00 (CL/AR), estarán disponibles en la tienda de objetos de Fortnite numerosos objetos temáticos de Jinx.

Para celebrar la entrada de Jinx al mundo de Fortnite, Riot también llevará una selección de su catálogo de productos (League of Legends PC, Teamfight Tactics, Legends of Runeterra, VALORANT) a la Epic Games Store.

Los objetos de Jinx que se pueden comprar en Fortnite

Traje de Jinx Arcane

Pico Destructor Pum-Pum

Spray Jinxéate

Mochila Mono de los Sueños de Jinx

Tema de la sala Playground (instrumental)

Pantalla de carga Causando estragos

Pantalla de carga ¡Ka-chum!

Sobre la alianza entre ambos gigantes del gaming, Brandon Miao, director de experiencias y asociaciones entre productos, Experiencia Riot (XP) en Riot Games aseguro: ''Fortnite ha realizado grandes colaboraciones y experiencias de entretenimiento sin dejar de lado su compromiso de ofrecer a los jugadores contenidos que enriquezcan su experiencia tanto dentro como fuera del juego, una dedicación que compartimos y admiramos. Esperamos que los fans se diviertan con Jinx, una de nuestras campeonas más icónicas de League of Legends, en Fortnite para celebrar el lanzamiento de Arcane.

Steve Allison, Vicepresidente y Director General de la Epic Games Store, por su parte, comentó: "Riot Games es uno de los mejores desarrolladores y los creadores de algunas de las franquicias de entretenimiento más innovadoras del mundo. Estamos emocionados de que hayan elegido colaborar con nosotros para llevar sus títulos a millones de nuevos jugadores a través de la Epic Games Store''.

Esta asociación es la primera colaboración entre Epic Games y Riot Games, la más reciente activación del evento RiotX Arcane que acaba de anunciarse, una experiencia de un mes de duración que reúne todos sus productos para celebrar el lanzamiento de Arcane, la primera serie animada de Riot.

Arcane: cuándo y a qué hora se estrena la serie

Arcane se estrena el sábado 6 de noviembre a las a las 20:00 (MX) / 21:00 (CO) / 23:00 (CL/AR) en Netflix a nivel mundial. Esta es la primera serie de Netflix que se estrena con transmisión conjunta exclusiva en Twitch, lo que le permitirá a los creadores de contenido transmitirse a sí mismos viendo y reaccionando al primer episodio con sus comunidades. La primera serie televisiva basada en el universo de League of Legends, mostrará los orígenes de dos campeonas icónicas de LoL y el poder que las separará.