Centinelas de la luz: te mostramos las skins que tendrán los campeones durante el evento

Centinelas de la luz de League of Legends llega con nuevos skins para varios campeones y te los mostramos todos.

Finalmente llegó el día para el comienzo de Centinelas de la luz, el evento de Riot Games que impactará en todos los títulos que rodean a League of Legends. Además de la presentación del nuevo campeón Akshan, los personajes más históricos tienen nuevas skins especiales con las que se dividen entre los Centinelas y las fuerzas del mal. Acá te mostramos cómo se verán los campeones más queridos por los fanáticos durante Centinelas de la luz, que comenzará el 8 de julio y terminará el martes 10 de agosto.

Junto con la llegada del parche 11.14, el 8 de julio también comenzará Centinelas de la luz, un evento que se convertirá en canon de la historia, continuará con el arco narrativo que empezó a principios de año y que se viene desarrollando a lo largo de los últimos meses con el regreso del temible Viego en la cinemática de "La Ruina". El Rey Arruinado y su ejército buscarán llevar la oscuridad a toda Runeterra pero enfrente tendrán a un grupo de defensores de la luz, entre los que están Senna y Lucian.

Mientras Viego sigue expandiendo su "Niebla negra" por todo el universo, los centinelas encargados de proteger la luz están agrupándose y sumando cada vez más campeones. Entre los primeros Centinelas que fueron confirmados podemos encontrar a Riven, Irelia, Diana, Olaf y Vayne. A este grupo de campeones que buscarán detener a Viego y salvar a Runeterra se sumaron otros tres recientemente: Graves, Pyke y Rengar. A partir de la llegada del parche 11.15 (programado para el 21 de julio) a los Centinelas se sumará Akshan, el nuevo campeón de League of Legends.

Olaf Centinela, Diana Centinela, Irelia Centinela, Vayne Centinela, Pantheon Arruinado y Riven Centinela

Por su parte, el Rey Arruinado también tendrá algunos campeones que lo ayudarán en su búsqueda por llenar de oscuridad al mundo entero. Vale recordar que Viego volvió en enero pasado a Runeterra para recuperar a su esposa Isolde y expandir la "ruina". Para ello debió derrotar a Senna y Lucian, poniendo en peligro inminente a Runeterra, pero los Centinelas durante el evento se enfrentarán al Rey Arruinado para alejar la oscuridad lo más posible. Entre los personajes que ayudarán a Viego y de los que ya se conocen las nuevas skins estarán Pantheon, Miss Fortune y Thresh.

Todas las novedades que lleguen durante Centinelas de la luz impactarán en todos los títulos que rodean al popular MOBA de Riot Games: League of Legends, League of Legends: Wild Rift, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics y VALORANT. Centinelas de la luz también incluirá oportunidades para que los usuarios puedan colaborar a través del Riot Games Social Impact Fund. Vale recordar que en el último evento (Ornn Bosqueviejo) se reunieron más de 7 millones de dólares.