El duro pronóstico del Chaqueño Palavecino sobre la crisis económica: "Hay necesidad en todos lados"

El duro pronóstico del Chaqueño Palavecino sobre la crisis económica.

El Chaqueño Palavecino abrió su corazón y compartió detalles de su trabajo solidario y como eso lo conectó con la dura realidad económica de las clases más populares. El pronóstico del folklorista en medio de un fin de año donde las familias de clase media-baja deben ajustar el cinturón ante la crisis del gobierno de Javier Milei en alimentos y costo de vida.

En una entrevista con La Nación el Chaqueño Palavecino se confesó muy creyente, "un soldado de Dios" fueron sus palabras, y reveló que tiene una fundación para ayudar a los humildes. "Tengo una fundación, no por demagogo ni nada; a veces puedo, a veces no puedo por mi carrera, pero trato de ayudar en lo que puedo ayudar. Hay necesidad en todos lados. Allá (en su pueblo de origen) hay más necesidad que personas, digo siempre. Así que siempre está el que necesita y el que quiere progresar, el que quiere comer", sostuvo el cantor.

Además, el Chaqueño Palavecino habló de las carencias que tiene su pueblo y admitió: "Algunos piden comida. Son zonas olvidadas. Espero que el día de mañana haya proyectos grandes para que esto salga adelante".

Cuándo y dónde será el nuevo recital del Chaqueño Palavecino

El Chaqueño Palavecino sorprendió a sus seguidores al confirmar su participación en un festival de folklore que se realizará en la Ciudad de Buenos Aires e invitó al público a sumarse a la celebración. Durante el anuncio, Palavecino apareció junto a Maggie Cullen, Los Tabaleros y Los Manseros Santiagueños, en una jornada dedicada a difundir lo que será el Festival La Porteña, programado para el sábado 13 de diciembre en el Hipódromo de Palermo.