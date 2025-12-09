Chau al horno en verano: tres recetas en microondas rápidas y fáciles

Con el calor sofocante de verano de lo que menos hay ganas es de prender el horno. Y si bien en Internet abundan las recetas sin horno, la mayoría son con freidora de aire. Para quienes no tienen este novedoso electrodoméstico, tenemos la solución: tres recetas en microondas, fáciles y rápidas.
Tres recetas en microondas: fáciles y rápidas
Fideos en microondas (para una porción)
Ingredientes
- 1 taza de fideos secos (tirabuzón, moñitos o coditos)
- 2 tazas de agua
- Sal
- Un chorrito de aceite o manteca
- Salsa lista, queso o lo que tengas para acompañar
Preparación
- Poné los fideos en un bowl grande apto microondas y cubrilos con el agua. Sumá una pizca de sal.
- Llevá al microondas 8 minutos, revolviendo a mitad de tiempo. Potencia máxima.
- Colá y mezclá con aceite/manteca.
- Sumá la salsa que quieras o simplemente queso y listo.
Tortilla exprés en taza
Ingredientes
- 2 huevos
- 2 cucharadas de leche
- Sal y pimienta
- Restos de verduras picadas, jamón, queso o lo que tengas
Preparación
- En una taza grande mezclá bien los huevos con la leche.
- Agregá lo que quieras: cubitos de queso, jamón, tomate, morrón o espinaca.
- Cociná 1 minuto, revolvé y cociná 30 a 45 segundos más hasta que cuaje.
- Comé directo de la taza o volcala en un plato.
Papas tipo al horno
Ingredientes
- 1 papa mediana
- Aceite
- Sal y especias (pimentón, ajo, orégano)
Preparación
- Lavá bien la papa y pinchala varias veces con un tenedor.
- Cocinala 5 a 7 minutos en microondas, dándola vuelta a la mitad.
- Cuando esté tierna, cortala en cubos o rodajas.
- Mezclá con un chorrito de aceite, sal y especias.
- Llevá 1 minuto más para que tomen sabor.
¿Hace mal cocinar comida en el microondas?
En su justa medida, no hace mal cocinar comida en microondas. De todas formas, no se recomienda abusar de este electrodoméstico para preparar alimentos que se pueden cocer en horno o freidora de aire.
Es decir, cocinar en microondas es una buena opción para días en los que hace calor extremo y prender el horno no es una opción, o ante alguna emergencia como falta de gas. Si estas frente alguno de estos dos escenarios, las recetas que te compartimos arriba te van a salvar la cena o el almuerzo.