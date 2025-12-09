Fernando Bravo explotó contra el streming y la falta de intimidad.

Fernando Bravo, una de las voces más reconocidas de la radio argentina, visitó Otro día perdido (eltrece) y dejó una postura contundente sobre la transformación digital que atraviesan las emisoras. Consultado por Mario Pergolini sobre la irrupción del streaming y la transmisión con cámaras dentro de los estudios, el periodista no dudó en marcar distancia: “No me gusta mucho eso”, afirmó sin rodeos.

El conductor de Bravo por Mitre sostuvo que la llegada del streaming modifica la esencia de la radio y condiciona a quienes trabajan al aire. “Es aburrido ver la radio y esclaviza. La radio tiene esa cuestión de liberarte… Y el streaming te esclaviza”, reflexionó, subrayando que la magia del medio está en la escucha y no en la exposición visual de lo que ocurre en el estudio.

Bravo insistió en que los oyentes no necesitan ver cómo se mueve, gesticula o reacciona durante una entrevista, y que esa intimidad perdida termina afectando la naturalidad del oficio. Desde su mirada, la cámara introduce una tensión innecesaria en un formato que históricamente se caracterizó por su libertad.

Mario Pergolini y el agradecimiento público a Fernando Bravo

En medio del debate, Pergolini aprovechó para reconocer públicamente la influencia de Bravo en su propia carrera y en la de varias generaciones de comunicadores. “Sos un referente… un montón de profesionales están en parte por gente como vos”, le dijo con emoción. El periodista devolvió el gesto y admitió la admiración que siente por su entrevistador: “Te admiro profundamente”.