FMS Argentina: el poderoso mensaje de Wolf contra la megaminería y la pirotecnica

En la segunda fecha de FMS Argentina, Wolf disparó con todo contra la megaminería y bancó al pueblo de Chubut en su lucha.

Wolf sorprendió a todos con un importante mensaje en contra de la megaminería y apoyando al pueblo de Chubut, que se manifestó en contra de la zonificación minera. Las palabras del freestyler fueron en el marco de la segunda jornada de FMS Argentina, que se disputó el miércoles pasado al aire libre en un repleto Estadio Obras Sanitarias, en Buenos Aires.

Después de un año a puertas cerradas por culpa de la pandemia, la FMS Argentina volvió a ser presencial a principios de diciembre en la primera jornada, realizada en Mendoza. La segunda fecha se llevó a cabo el pasado miércoles 29 de diciembre ante un colmado Estadio Obras Sanitarias de Buenos Aires y con una sensación térmica de más de 30 grados, el calor se sintió tanto arriba como abajo del escenario. Uno de los momentos más importantes sin dudas fue el que protagonizó Wolf en su minuto de presentación.

El rapero oriundo de La Paternal se caracteriza por sus barras crudas y directas, pero también por haberse referido en más de una oportunidad a distintas cuestiones sociales. Después de presentar a los jurados de la jornada, MKS y Ale Pluz le fueron dando la bienvenida a cada uno de los freestylers que hicieron sus minutos de presentación ante las 5 mil almas que coparon Obras Sanitarias. Cuando fue el turno de Wolf, el rapero aprovechó su tiempo para criticar a quienes tiran pirotecnia: "Les doy consejo, yo los ayudo / creo que de acá nadie, o quizás alguno / pero que en el mundo existe, no lo dudo / DEJEN DE TIRAR PIROTECNIA, MANGA DE PELOTUDOS".

"Che no entienden / les dan la mano y no aprenden / hay gente que la pasa mal / somos Argentina, somos ejemplo mundial", siguió el rapero racinguista, que también aprovechó para pegarle a TyC Sports por dar de baja Planeta Gol, uno de los programas más queridos de la señal. "La pirotecnia acá, ya no", fue la que parecía la última frase de la presentación de Wolf. Cuando le pidieron que hiciera una entrada más, el rapero le pidió a DJ Zone que parara el beat para dejar un mensaje bien claro.

El mensaje de Wolf en contra de la megaminería

"Esto es algo importante y no lo digo rimando, la gente de Chubut está peleando en contra de la megaminería", comenzó Wolf antes de pedir que "no destruyan paisajes". "Hay un montón de lugar natural hermoso que hace a nuestro país grande, NO a la megaminería", continuó el rapero ante un público que ya aplaudía sus palabras y su compromiso. Para cerrar, Wolf explicó: "Y lo digo sin rimar porque no quiero un minuto viral, quiero un mensaje que se entienda".