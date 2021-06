La divertida chicana que sorprendió a Flor Peña: "Me traés para levantar el rating"

Mientras hablaban sobre lo que sucedió el pasado martes en MasterChef Celebrity, Florencia Peña recibió una divertida chicana por parte de Juan Otero, su hijo. El joven oficia como pequeño "embajador" del certamen gastronómico junto con Marcelo Polino.

La segunda temporada de MasterChef Celebrity está llegando a su final y los participantes lo saben, por lo que cualquier mínimo percance o intercambio puede alcanzar enormes proporciones. Mientras en Flor de Equipo hablaban de un cruce entre María O'Donnell y Sol Pérez, se dio una divertida situación entre Florencia Peña y Juan Otero, su hijo y el mini "embajador" del certamen gastrónomico. "Me traés para subir el rating, mi amor", respondió el pequeño ante la sorpresa de su madre y todo el estudio.

El desafío del martes para los participantes de MasterChef Celebrity era preparar un Banoffee Pie, un clásico de la repostería inglesa nada sencillo de hacer. Al calor de las hornallas se produjo un tenso momento cuando Sol Pérez descubrió que en el abatidor María O'Donnell había puesto una sartén sobre su preparación y la había arruinado. Pese a haber reconocido su error y las sucesivas disculpas, Sol Pérez se mostró muy enojada con la periodista y hasta la insultó.

"Para mí se enojó un poco de más, pero yo soy igual. Vos me conocés, me tocás algo que es mío y…", comentó este miércoles Juan Otero en Flor de equipo cuando analizaban los mejores momentos de la velada del martes de MasterChef. Vale recordar que el joven hijo de Florencia Peña se sumó a la "embajada" que realiza Marcelo Polino en el ciclo que se emite en las mañanas de Telefe. “Pero acá no importa como vos seas, acá lo que importa es cómo cocina", lo cortó divertida Flor Peña a Juan (fruto de la relación entre la conductora y su ex pareja, el músico Mariano Otero) usando uno de los latiguillos que el joven suele usar.

"Ahora el embajador habla de él, ¿para qué te traen nene a vos, para hablar de vos?", continuó retando en broma Peña a su hijo. "Ay querida, no me lo trates así al chico", intercedió Analía Franchín, pero lo más divertido llegó con la respuesta del pequeño "embajador": "¡Para subir el rating, mi amor!". La contestación solo generó más risas en un estudio que ya venía bastante divertido con las frescas e histriónicas opiniones y respuestas de Juan Otero.

Cuándo se graba y cuándo es la final de MasterChef Celebrity 2

Según confirmó el portal Primicias Ya, la gran final de MasterChef Celebrity tiene fecha. Mientras todavía resta definir quiénes competirán por alzarse con el trofeo y el abultado premio de la segunda temporada del certamen gastronómico más popular del país, se ratificó que este jueves se filmará la gala que determinará al nuevo campeón. En este momento los semifinalistas son solo 7 pero con el escándalo mediático que se generó la semana pasada, ya se puede descartar a uno de ellos: Alexander Caniggia.