Preocupa la desaparición de lagunas por la ola de calor en Argentina

Este fenómeno preocupa a los expertos. Debido a la extrema ola de calor, la laguna de Paiva en Santa Fe desapareció por completo.

La ola de calor que invadió al territorio argentino no sólo provocó una temperatura sofocante para los seres humanos, también generó fenómenos que terminaron con la desaparición de una laguna en Santa Fe. Según se supo, la laguna de Paiva desapareció producto de la sequía en la región y la falta de mantenimiento.

“Es una triste imagen. Producto del paso del tiempo y la erosión misma que produce el líquido, sumado a la falta de mantenimiento, hemos perdido el control”, aseguró el intendente Elvio Cotterli, quien también responsabilizó a la intensa sequía.

En tanto, Cotterli aseguró que desarrollarán tareas de infraestructura para recuperar la laguna que se evaporó: "Las tareas demandarán unos 16 meses y paradójicamente es el momento de hacerlas porque hay sequía, lo que permitirá avanzar más rápidamente a la empresa".

De acuerdo a lo manifestado por las autoridades del distrito, el "azud nivelador" comenzó a construirse el 23 de diciembre pasado. Éste, desarrollado por la empresa Pilatti S. A., "permitirá regular los niveles del espejo de agua para favorecer las actividades recreativas y controlar los máximos, en crecidas, para no afectar las viviendas costeras".

Pánico por la invasión de aves de presa en la Ciudad de Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires comenzaron a verse muchísimas aves muertas en las veredas. Barrios como el de Belgrano, Núñez y tantos otros son testigos de ello. De hecho, en Palermo ya casi no se ven este tipo de seres vivos.

Según se supo, en la Ciudad de Buenos Aires comenzó una invasión de aves rapaces o de caza con el fin de controlar la población de palomas. Es por esta razón que, por ejemplo, en los campos de golf tampoco se observa ningún ejemplar volando.

En cuanto a esto, Martín Scotto (abogado de la Asociación Civil de Ayuda a las Aves Pájaros Caídos) aseguró: "Se dio apoyo a este programa de reinserción de aves rapaces con el fin de controlar la población de palomas, pero no es el método. Las rapaces también se reproducen. No discriminan, no entienden que sólo pueden cazar palomas, sino que van a los nidos de los loros, gorriones, jilgueros, cualquier pichón que encuentren.