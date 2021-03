Fede Bal viene afrontando años muy duros. El actor, quien se encuentra reemplazando a Carmen Barbieri en la segunda temporada de MasterChef Celebrity, superó hace poco tiempo un cáncer y recientemente tuvo a su madre con coronavirus. Para colmo, el influencer acaba de dar a conocer una noticia que lo tiene muy angustiado.

Mientras se prepara para llevar adelante las entrevistas a los famosos de MasterChef, Bal acaba de confirmar su separación con Sofía Aldrey. La joven, quien asistió a una gala del reality de cocina durante el 2020, parece estar furiosa con las situaciones que vivieron.

En diálogo con Chusmeteando, Aldrey dejó en claro que no soportaba más la falsedad de Fede Bal a la hora de hablar sobre la relación que llevaban: "Ya me cansé de que él siga diciendo que estamos bárbaro y juntos, cuando no es así". Incluso, se conoció que ambos cortaron hace un tiempo, aunque el artista lo haya ocultado.

Por otro lado, Fede charló con Diario Show y reveló que de ninguna manera la está pasando bien: "Sí, estamos separados. Pero no voy a hablar demasiado... Sentimos que era la mejor decisión. Estoy muy angustiado y triste. (La ruptura) fue hace unas semanas aproximadamente".

A diferencia de lo que dio a entender Sofía Aldrey, Fede Bal aseguró que la relación terminó "bien", aunque quedó dolido por el final. ¿El motivo de la separación? Los rumores indican que el participante de MasterChef le era infiel a la joven marplatense.

Cómo es el estado de salud de Carmen Barbieri, participante de MasterChe Celebrity y madre de Fede Bal:

El pasado 3 de marzo, y luego de pasar un mes internada en la Clínica Zabala a raíz de complicaciones en su cuadro de coronavirus que implicó que la indujeran a un coma, Carmen Barbieri está internada nuevamente. "Mi mamá está bien. Cuando una persona tiene covid-19, está bueno hacerse un control general, por si vuelven a tener un poco de fiebre, las defensas bajan muchos, entonces los virus pueden volar muchísimo más rápido", explicó Federico Bal.

Asimismo, el actor contó lo difíciles que fueron las semanas en las que su madre estuvo en coma: "Estuve roto, porque vengo de un tiempo bastante complicado. Es más de lo que le pasa a muchísima gente en su casa, no porque estemos en televisión somos distintos o nos tienen que abrazar de otra manera. Creo que cuando te pasan muchas cosas malas, después vienen cosas muy lindas. Pero tratamos de no cantar victoria porque estoy con miedo todavía".