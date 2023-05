Wanda Nara rompió el silencio tras el accidente: "Temblando"

Wanda Nara habló en sus redes sociales y explicó qué sucedió en el accidente vial por el que se hizo tendencia durante este jueves.

Wanda Nara rompió el silencio en sus redes sociales luego de protagonizar en la tarde de este jueves un accidente en la vía pública. "Estaba muy asustado, temblando", aseguró la empresaria en sus historias de Instagram, donde explicó cómo fue el accidente vial que presenció y por el que se volvió tendencia con una imagen que se viralizó.

Acostumbrada a estar en el centro de la escena por sus escándalos mediáticos, Wanda Nara este martes fue nuevamente tendencia pero por un hecho bastante particular. Es que en Intrusos revelaron la primicia de que la conductora de Masterchef había sido parte de un accidente vial y una foto de ella junto a uno de los accidentados se hizo viral.

En la imagen se puede ver a la empresaria al lado de un hombre tirado en el piso, tras caerse de su moto. Lejos de hacerse la desentendida, la propia Wanda explicó en sus redes sociales qué sucedió y qué hacía en la fotografía que se viralizó. "El auto que me traía a las 7 de la mañana al canal venía por Libertador camino a Martínez, y el señor de la moto era del otro carril", comenzó explicando la conductora de Masterchef, tras detallar que se encontraba en los estudios de Telefe grabando nuevas emisiones de la popular competencia gastronómica.

"Justo veo el impacto y con mucha precaución miré hacia atrás, porque obvio venían todos los autos, me bajé automáticamente. Fui una de las primeras en llegar, y estaba este señor mayor tirado en el piso", continuó su relato Wanda. En ese sentido, sobre lo poco que pudo charlar con el accidentado agregó: "Según lo que me pudo decir su moto se resbaló. Nada tenía que ver con el auto en el que venía. Simplemente me bajé a ayudarlo, a llamar ayuda. Esperé a que llegue la ambulancia".

En cuanto a la imagen que se viralizó en la que se la ve junto al hombre sosteniendo algo, Wanda Nara sumó: "Se me ve en una foto agarrándole la mochila, porque él estaba buscando otro teléfono". "Hice lo que hubiera hecho cualquiera. Vi la moto impactar contra el piso. El señor mayor estaba muy asustado, temblando. Traté de tranquilizarlo. Espero que esté bien", concluyó la conductora de Masterchef.

Zaira Nara contó el detalle menos esperado de Icardi y Wanda: "A él le gusta mucho"

Zaira Nara contó una anécdota inesperada que está vinculada con la intimidad entre su hermana Wanda Nara y Mauro Icardi. La modelo y conductora se encontraba en un juego de preguntas y respuestas cuando tuvo que opinar sobre un detalle del futbolista que descolocó a todos.

El late night show Noche Al Dente conducido por Fernando Dente en América TV tuvo como invitada a Zaira Nara, quien habló de todo en un dinámico juego con el presentador de 33 años. Entre otros temas, habló del Wanda-Gante, su vida personal y profundizó en la relación entre Wanda e Icardi que dio que hablar en los últimos meses.

"No saben un 70% de lo que pasó en el Wandagate", lanzó en primera instancia sobre el escándalo mediático que involucró al futbolista y "La China" Suárez. Tiempo después, Fernando Dente le preguntó si con su hermana Wanda comparten gustos por los hombres con boina, teniendo en cuenta que Icardi tuvo su etapa campestre al igual que su expareja Facundo Pieres, el polista. Sin embargo, hizo hincapié solo en su cuñado.

"Volvió a sus raíces, a él le gusta mucho la vida de campo, realmente. Hubo un momento que solo se vestía de bombacha y alpargatas. Vino a algunos viajes a la Patagonia y se vestía así. Le quedaba bien igual", reveló Zaira. "Cada mago con su varita", concluyó el conductor.