Felicidad en la familia Darín por la llegada de un nuevo integrante.

La sorpresa recorrió las redes sociales en cuestión de minutos: Úrsula Corberó confirmó que está embarazada. La actriz española compartió la noticia con una imagen en la que aparece sobre un sillón, luciendo un camisón blanco y dejando ver su pancita. Al pie de la foto, escribió: “Esto no es IA”, dejando en claro que se trataba de un anuncio real y cargado de emoción.

Chino Darín reaccionó rápido y replicó la publicación en sus historias de Instagram con emojis de corazones y caritas felices. Fue un gesto breve, pero suficiente para confirmar la felicidad compartida de la pareja, que está unida desde hace casi diez años.

Si bien colegas y amigos como Lali Espósito, Dolores Fonzi y Zaira Nara no tardaron en sumarse a las felicitaciones, el mensaje que más conmovió fue el de Florencia Bas, esposa de Ricardo Darín y futura abuela. “¡Me explota el corazón de alegría y amor! Los amo con mi vida a los tres. Qué lindos, qué ansiedad. ¡Felicidades para ustedes y para mí!”, comentó en la publicación.

Cómo inició la historia de amor de Úrsula Corberó y el Chino Darín

Durante una entrevista con Susana Giménez en Telefe, Úrsula Corberó recordó cómo comenzó su romance con el Chino Darín. La actriz, que promocionaba El Jockey, se remontó al rodaje de La Embajada, la serie en la que coincidieron por primera vez. “De repente, él llega, yo no lo había visto nunca y le dije: ‘Hola, soy tu novia’. Fue una manifestación, ya que actuaba como su pareja ahí”, contó entre risas. Sus palabras sorprendieron a Susana, que calificó de “increíble y valiente” esa declaración inicial.

Consultada por la diva sobre si hubo un flechazo inmediato, Úrsula fue sincera: “No sé si le ocurrió. Si así fue, entonces lo disimuló muy bien. Sin embargo, me acuerdo que un día me dijo: ‘A chicas como tú hay que hacer (un gesto como si no importara), porque si tienen toda la atención...’. Algo así”.