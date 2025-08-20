Una joven subió a un Uber y el conductor era un famoso argentino.

Lo que comenzó como una salida cualquiera terminó convirtiéndose en una anécdota viral. Una joven que había asistido a un recital de Emilia Mernes en el Movistar Arena pidió un Uber para regresar a su casa y quedó completamente sorprendida cuando reconoció al conductor: Rafael Ferro, uno de los actores más destacados de la escena local.

La historia salió a la luz en X (ex Twitter), donde la usuaria @swiftstoess relató cómo, tras el show, una camioneta de alta gama pasó a buscarla junto a un amigo. “Lo vi por el espejo y enseguida me resultó conocido. Fue un copado, re atento”, escribió, aún incrédula por la situación. Según contó, Ferro les preguntó si querían elegir música y, mientras sonaba música clásica en el auto, ella pensó: “¿Qué clase de joda es esta?”.

El asombro fue tal que la joven solo terminó de confirmar su sospecha cuando, al pagar el viaje, recibió el alias de la cuenta del actor. “Posta pensé que era un chiste y días después me enteré que lo habían convocado para la película Quebranto. Me pone feliz por Rafael, es un gran actor y chofer”, completó en su posteo.

Rafael Ferro habló de su trabajo como chofer de Uber

La revelación coincidió con lo que el propio Ferro había contado meses antes en una entrevista con Fabián Casas en el programa Picnic Extraterrestre. Allí explicó que, durante un período de siete meses sin trabajo, decidió anotarse en Uber. “En un momento estaba sin laburo, la guita cayendo y dije: ‘tengo que salir a probarme si puedo laburar de otra cosa’. Al principio la obviedad era: ‘¿vos no sos...?’. Y yo respondía que estaba estudiando un personaje”, recordó entre risas.

Con el tiempo, el actor comenzó a disfrutar la experiencia: “Me copaba salir a manejar, era como un ansiolítico. No era tanto por la plata, sino por no tener demasiado tiempo libre. Salir por la noche tenía algo muy potente”. Paradójicamente, fue mientras realizaba un viaje en Uber, de Retiro a Aeroparque, que recibió la noticia de que lo querían convocar para Quebranto, la película protagonizada por Tini Stoessel. “Pasé de chofer a ganar muy bien afuera. Tuve esa suerte”, concluyó.