Emilia Mernes habló sobre las críticas que recibió en el último tiempo.

Emilia Mernes en los últimos meses fue muy criticada por su estética y los mensajes de sus canciones, y en un reciente video salió a responder con todo a esos comentarios. La cantante fue acusada de ser demasiado frívola y no pronunciarse por causas sociales, ante lo que reaccionó en un contundente mensaje en un video.

La intérprete de canciones como No Se Ve, Exclusive y Cuatro Veinte hizo hincapié en su libertad artística a la hora de decidir qué hacer en su carrera y se mostró más vehemente que en otras ocasiones en su respuesta. "No voy a seguir hablando de cosas que no quiero hablar y no me van a obligar a hacerlo. Voy a seguir sacando canciones comerciales", comenzó su descargo Mernes.

"Voy a seguir divirtiéndome como una diva pop y haciendo videos con coreos. Voy a seguir haciendo lo que me plazca. No voy a dejar de permitirme cosas por el qué dirán, porque ya mucho daño me ha hecho, muchas consecuencias han traído a mi cabeza, mi vida, mi corazón y no lo voy a permitir más", continuó Emilia Mernes, harta de las críticas. En su respuesta, la cantante también se refirió a los comentarios que se hicieron en alusión a la sobresexualización que tendría su imagen en sus videos y presentaciones en vivo.

Emilia Mernes, a corazón abierto

La cantante dialogó con el medio Elle y en esa entrevista reveló lo que le diría a la niña que fue: "Que sea auténtica y no deje que le afecten los comentarios ajenos. Hay mucha envidia, resentimiento, frustración... La gente a veces proyecta demasiada negatividad en uno, así que le diría que no se lo tome como algo personal, porque va a poder con todo. Y que también sepa esforzarse y hacer renuncias, porque eso es fundamental para poder cumplir un sueño".

Mernes aludió al apoyo de su familia antes de su llegada a la fama y soltó: "No tanto, ¿eh? Tuvieron dudas sobre mí (risas). Pero no los juzgo, porque entiendo que era por el miedo. Mis padres querían que fuera a la universidad y cuando vine con esta loca idea de querer ser artista y vivir de la música".