No es La Voz Argentina: el impensado desafío de Soledad Pastorutti que puso a llorar al folklore

Soledad Pastorutti es una de las referentes de la música popular.

Soledad Pastorutti es una de las exponentes del folklore y en las últimas horas recibió una noticia inesperada que no tiene que ver con su labor como jurado de La Voz Argentina. Es que fue confirmada como nueva integrante del comité de expertos que evaluará los trabajos presentados en la edición 2025 de Sueños de Radio, el concurso de radios escolares más importante de América.

La artista formará parte del jurado que definirá los ganadores en las cuatro categorías del certamen: campo, turismo, ambiente y tecnología. El equipo está encabezado por Carlos Molina, miembro del directorio de Cadena 3, e incluye a figuras como Jhon Boretto, rector de la Universidad Nacional de Córdoba; Lalo Mir, referente del periodismo radial; Gustavo Badosa, presidente de la Fundación Grupo Sancor Seguros; Celeste Santiago, del directorio de Grido Helados; y Guillermo Vitteli, representante de la Fundación Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de Córdoba. La incorporación de Soledad reforzó el compromiso del certamen con una mirada federal y cultural.

La emoción de La Sole por ser jurado de la edición 2025 de Sueños de Radio

Sobre su participación, la artista comentó: "Me emocioné cuando me contaron de Sueños de radio, es muy difícil para los pueblos más pequeños hacerse conocer". Luego afirmó: "Es una gran oportunidad para muchos chicos para crear un relato, una historia y mostrarle al mundo quiénes son. La cantante no dudó en exponer su entusiasmo por la posibilidad de dar voz a comunidades apartadas y a estudiantes con talentos en desarrollo.

La convocatoria agrupa 2025 a 804 equipos pertenecientes a más de 450 escuelas de todo el país, desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. La inscripción cierra el 18 de agosto, y la premiación se realizará en septiembre, cuando se entregarán equipos de radio digital a los ganadores. Pastorutti también destacó el rol del folclore en la identidad nacional: “El folklore es la base de nuestro país, pero el rock también lo es. Sueño con un nuevo folclore, en el que los jóvenes cuenten sus historias”. De esta manera y paralelo a La Voz Argentina, Soledad Pastorutti enfrenta un nuevo desafío en la musica popular.