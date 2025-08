El mundo del folklore se hizo eco del anuncio que envuelve a Pettinato: "Hemos decidido suspender"

Qué pasó con Roberto Pettinato tras sus dichos sobre el folklore argentino.

En medio de una intensa controversia generada por sus declaraciones contra el folklore argentino, se confirmó que el espectáculo "Sumo x Pettinato" de Roberto Pettinato programado para el 7 de agosto en Quitilipi, Chaco, fue suspendido por sus organizadores. En el comunicado oficial señalaron que la medida busca evitar posibles enfrentamientos entre seguidores de la música popular y los fanáticos del exsaxofonista de Sumo debido al rechazo que provocaron sus dichos.

La suspensión llegó después de que Pettinato afirmara en su programa de streaming que lo avergüenza todas las divisiones que tiene el género popular. "Y lo digo con vergüenza, que eso es lo peor, lo digo con vergüenza que me avergüence. Aparecen un montón de tipos con quenas y bombos, y digo… esto no tiene nada que ver ¿Soy yo el que no lo entiende? Ojalá viniera gente que me dijera ‘vos tenés que entender esto’… pero el folklore… el charanguito, el bombito, ahí yo tengo un problema y sé que mucha gente también lo tiene", dijo.

Las repercusiones no se hicieron esperar: figuras del folklore como Peteco Carabajal, El Chaqueño Palavecino y Soledad Pastorutti, entre otras, salieron con los tapones de punta, así como también autoridades provinciales, como el gobernador de Salta Gustavo Sáenz. La tensión y el malestar social fueron tan pronunciados que los organizadores del evento decidieron cancelar el show pese a que ya se habían vendido numerosas entradas.

"Es una pena para nosotros no poder desarrollar este evento, ya que se han vendido bastante entradas. Les hacemos saber también que Búho Negro Bar pierde dinero en esta decisión pero ponemos primero el bienestar de la comunidad de Quitilipi para evitar conflictos entre la buena gente de nuestra querida ciudad", subraya el comunicado del espacio. De esta manera, el caso de Roberto Pettinato no solo evidenció un choque cultural, sino también consecuencias concretas, teniendo en cuenta que la comunidad chaqueña, que cuenta con un gran arraigo hacia el folklore, determinó que el bienestar colectivo prevalece por sobre la presentación artística.

El descargo de Roberto Pettinato tras sus dichos sobre el folklore

"Lamento muchísimo a todos los que se hayan ofendido con respecto a lo que creen que yo dije sobre el folklore. Es verdad que uno se ofende con la música, porque son músicas tan importantes. El folklore es la base de nuestro país, pero el rock también lo es", expuso. "Lo que quise decir es que a mí me avergüenza, de mí, de mí me avergüenza, no que me avergüenzan ustedes, me avergüenza de mí, el no saber folklore, porque nunca pude tocar apenas Zamba de mi esperanza", agregó.