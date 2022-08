La fuerte acusación que persigue a Emilia Mernes: "Se aprovechan"

La reconocida cantante se volvió tendencia en redes sociales tras un hilo de Twitter con testimonios en su contra.

Una serie de fuertes acusaciones persiguen a Emilia Mernes y la colocaron dentro de las tendencias en las redes sociales. Tras superar los rumores de crisis con Duki y mientras disfruta de un gran presente profesional, una internauta expuso a la reconocida cantante oriunda de Entre Ríos.

Hace algunos días atrás, Mernes lanzó su nueva canción llamada La Chain y fue acusada de plagio, sin embargo, luego se conoció que ella tenía el permiso para hacer un sample y utilizar el ritmo de la famosa canción de Destiny's Child. Pero, tan solo unos días después de enfrentar el escándalo, Emilia recibió fuertes acusaciones en Twitter.

Una usuaria de la red social del pajarito, publicó un hilo de Twitter al que tituló como "La estafa de Emilia Mernes". Allí, compartió varios testimonios de emprendimientos nacionales que contaban su mala experiencia con la cantante a la hora de realizar trabajos por canje.

"La cantante argentina Emilia Mernes, junto a su equipo de estilistas, se aprovechan de los emprendimientos chicos argentinos", escribió la autora original del tweet. A continuación, recopiló al rededor de 10 testimonios anónimos de personas que aseguraban haber trabajado con Emilia y no haber recibido la publicidad pautada desde un inicio.

Por su parte, la intérprete de La Balada no dijo nada al respecto y su equipo tampoco aclaró la situación. Mientras tanto, varios fanáticos de la cantante salieron a defenderla en los comentarios del tweet.

Duki reemplazó a Emilia Mernes en un show: qué pasó

Duki sorprendió a todos en Mallorca al subirse al escenario en lugar de Emilia Mernes, que era quien debía cantar en un espectáculo de su gira por España. Pese a los rumores que circulan respecto a su relación, lo cierto es que la pareja de cantantes no para de demostrar que son una de las duplas más consolidadas del ambiente artístico.

Emilia Mernes está en un excelente momento personal y laboral. Además de estar en pareja con Duki desde hace ya un tiempo, y sin darle cabida a los rumores que los rodean, la artista le suma el lanzamiento de su nuevo disco y su primera gira con muchas fechas completamente agotadas por España. Fue ahí donde la cantante entrerriana y su pareja dieron la nota en las últimas horas.

Es que Emilia tenía un show en Mallorca, pero sufrió una infección en su garganta que no le permitió presentarse en vivo ante sus miles de fans. Pero para no decepcionar a los fanáticos de la exRombai, quien salió a su rescate fue nada menos que su novio. "Emilia está con una infección en la garganta y no va poder cantar esta noche. Yo le dije que si no podía cantar, yo iba a cantar por ella", explicó Duki ante la multitud. El cantante se llevó una gran ovación y le permitió a Emilia comenzar la recuperación de la infección que le impidió hacer su trabajo con normalidad.

"Hola, gente de Mallorca. Quería hacer este video para pedirles disculpas por lo de ayer, que no me pude subir a cantar", comenzó explicando la cantante en sus historias de Instagram. En ese sentido, Emilia continuó agradeciendo el gesto que tuvo Duki: "Tengo esta infección en la garganta, ya me encuentro un poco mejor pero por suerte ayer se subió Mauro por mí y dio un show increíble".