Una estrella de Nerflix muy duro con Javier Milei: "Es lo peor"

Una figura de Netflix durísima con Javier Milei

El gobierno de Javier Milei no sólo le hizo mucho daño a la industria productiva y a los trabajadores, sino que también desfinanció muchas áreas cómo la cultura. Además desde el sector libertario atacan a los artistas que no comparten sus ideas políticas y sociales, lo cual trajo el repudio del sector no sólo de Argentina, ya que se alzaron varias voces internacionales cómo es el caso de una figura de Netflix.

En ese sentido un reconocido actor español se mostró muy duro contra el mandatario mientras brindaba una nota con motivo de la promoción de una nueva temporada de la serie que es furor en el servicio de streaming más popular en el mundo.

El protagonista de la serie de Netflix "Machos Alfa", Raúl Tejón, brindó una entrevista al programa de espectáculos Puro Show (El Trece) y además de hablar sobre el nuevo producto estrella de la plataforma, se refirió a la realidad de Argentina.

"Yo creo que el señor Milei es lo peor que le pudo pasar a Argentina. Está desmantelando servicios públicos, está prohibiendo que la gente trans pueda acceder a tratamientos, está destrozando y desmantelando todo un estado de bienestar", sentenció el reconocido actor español.

Uno de los conductores del programa, Pampito, intentó justificar las acciones del gobierno de Javier Milei: "Lo que pasa es que vos no sabés lo que vivimos antes". Sin embargo, Tejón aseguró que conoce "la historia de argentina".

El actor español, figura de Netflix, sostuvo que Milei tiene ideas fascistas

"El señor Javier Milei tiene ideas que son absolutamente fascistas. Y frente al fascismo lo único que se puede hacer es pararlo. La paradoja de la tolerancia: no todas las opiniones son válidas. Aquellas que van en contra de los derechos fundamentales de las personas, no son opiniones válidas. Evidentemente en España hay gente que defiende a Milei, pero me parece muy bien que le dijeron: "¡Oiga, cuidado!", sumó el actor respecto del gobierno nacional.

Eso no quedó ahí sino que el protagonista de Machos Alfa, serie de Netflix, agregó: "Podemos ponerlo todo en claros y oscuros. Es una cuestión de que hay derechos fundamentales, como es la educación, la sanidad pública y universal a la que todos debemos tener acceso".

El panelista Pampito nuevamente intentó defender a Javier Milei. "Obviamente tenés derecho a pensar lo que quieras. Pero acá Milei no es un fascista", expresó el integrande de Puro Show pero Raúl Tejón enfatizó: "Acá y allá Milei tiene opiniones fascistas. No estoy diciendo que lo sea, pero sus opiniones lo son".