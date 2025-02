Marcha antifascista y antirracista: desde Usuahia hasta Berlín, la comunidad LGBTQ+ busca decirle "basta" a Milei

La Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista LGBTQ+ tendrá como epicentro la Ciudad de Buenos Aires -desde las 16 e irá del Congreso Nacional a la Plaza de Mayo-, pero no será el único punto de encuentro. Las convocatorias van desde Ushuaia hasta Berlín, con más de cien movilizaciones en todo el país y una veintena de ciudades alrededor del mundo en donde habrá actividades en solidaridad bajo una sola consigna: “No hace falta que seas LGBTIQ+. Es clave unirnos todes” para decir "BASTA Milei". La acción inmediata y contundente -que saltó de reunión a asamblea a una gran convocatoria con participación de diversos sectores- es la respuesta transversal impulsada desde la comunidad LGBTIQ+ al discurso de odio del presidente, Javier Milei, en Davos, cargado de desinformación, prejuicios, mentiras y ataques a la diversidad sexual, pero que amenaza mucho más que a la comunidad.

"La vida de todos, todas y todes está en riesgo, porque junto con los dichos de Davos también podemos ver un plan económico de fondo", dijo ante El Destape Ese Montenegro, activista transmasculino de la Columna Mostri.

A las 8.06 de la mañana del jueves 23 de enero la prensa del Gobierno nacional difundió a medios y periodistas el discurso de Milei titulado “El tiempo de cambio está tocando la puerta” que pronunció en el Foro Económico de Davos, Suiza. La lectura de varixs es que no se trató de un discurso económico, porque en él sólo perpetró ataques contra homosexuales, a quienes asoció a pedófilos; a los feminismos, a las mujeres, a las luchas ambientales y a lo que llama “woke” -que significa "despertar", la forma que eligió la extrema derecha fascista para estigmatizar a los movimientos progresistas que sólo exigen derechos para una vida digna-. Eso no bastó y la Casa Rosada filtró a periodistas acreditados en Casa de Gobierno el proyecto de ley con el que Milei iría a inaugurar las sesiones legislativas de este año: "Igualdad ante la ley", bautizaron al plan con el que pretenden deshacer políticas de acción afirmativa, como el cupo laboral travesti-trans, el de discapacidad y la figura de femicidio del Código Penal.

Ese pronunciamiento de Milei tocó una fibra sensible y activó la memoria de años de construcción en red por parte de las organizaciones populares LGBTQ+ y feministas: unas 50 personas se autoconvocaron en el Parque Lezama, en la Ciudad de Buenos Aires, y de allí surgió la idea del llamado a una Asamblea Antifascista. Se realizó el sábado en el mismo lugar y las expectativas estuvieron cubiertas: unas cinco mil personas, tortas, putos, maricas, drag queens, travestis, trans, mostris, llegaron hasta el anfiteatro -ahora renombrado Néstor Perlongher- y se escucharon durante unas cuatro horas para cerrar con la elección por aclamación de marchar este sábado 1° de febrero, tras poner en el centro la defensa de la vida. "Al closet no volvemos nunca más", se escuchó una y otra vez en aquella Asamblea.

La convocatoria es transversal: "Consideramos que la lucha por nuestro orgullo antifascista y antirracista LGTBIQNB+ es también por la sociedad en su conjunto", dice el comunicado que difundieron el jueves por la noche, en donde puntuaron la unidad de las luchas que encabezarán este sábado. Todas tienen que ver con el desmantelamiento del Estado llevado a cabo por el Gobierno de La Libertad Avanza, que van desde el vaciamiento de la salud pública, la falta de entrega de medicamentos para el VIH y oncológicos, la provisión de hormonas, contra el cierre de los sitios de Memoria y Derechos Humanos, del INADI, desfinanciamiento de comedores y en defensa de la educación pública y de los recursos naturales.

Por eso, las adhesiones se multiplicaron en poco tiempo: estarán los organismos de derechos humanos, los sindicatos, organizaciones sociales y populares de todos los colores políticos -excepto de LLA-, que acompañarán el grito de colores con el que vienen a ponerle un freno a un presidente cuyo accionar tiene un nombre, señalaron desde la Comisión Organizadora en el comunicado, "FASCISMO" (sic).

¿Por qué marchamos?

La vida en riesgo

Ese Montenegro, activista transmasculino de la Columna Mostri.

La Columna Mostri fue una de las que estuvo en la gestación de la movilización. Montenegro, que estuvo allí, contó que la conclusión inicial del primer encuentro entre compañeres el jueves por la noche fue, justamente, que "la vida está en riesgo" y que ese fue el leit motiv para salir a las calles. A su entender, desde el Gobierno "todo el tiempo están construyendo un otro, una otra, un otre que es aniquilable", dijo. Mientras que, señaló que hay algo no dicho en el relato: "No te están diciendo que, en algún momento, esos grupos a los que ellos apuntan para concentrar más riquezas, va a ser su nuevo objetivo de un plan de exterminio por goteo".

Para Montenegro "vale la pena movilizarnos masivamente" porque la idea es demostrar que "no nos da lo mismo este genocidio por goteo que produce esa política del Estado, que no nos cabe la producción de un enemigo como sociedad y no nos da lo mismo cómo avanza este fascismo que impone la deshumanización de sectores y su exterminio sólo para que las cuentas de un grupo de fascistas ricos crezcan abultadamente", dijo sobre un fenómeno que, es evidente, se esparció por todo el mundo y pareciera haberse vuelto aún más virulento con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en Estados Unidos. "Como no nos da lo mismo, como la vida está al centro y como esa vida está en riesgo, tenemos que salir este sábado masivamente a dar una demostración contundente alrededor del odio que propicia el Estado en la cabeza de Javier Milei, pero también en muchísimos y muchísimas dirigentes a nivel global".

"Nos quieren exterminar como exterminaban a las brujas"

Adriana Carrasco, militante lesbiana feminista.

El agite en redes, la lluvia de adhesiones y la cantidad de convocatorias alrededor del país y del mundo avizoran una movilización desbordada en las calles, en las redes, en las casas y en los medios -porque rompió con la agenda que lograba imponer el Gobierno-. Sin embargo, eso no es lo único destacable de esta acción: "Nunca se vio que el movimiento LGBTIQ+ devenga movimiento de masas y encabece y dirija", sintetizó Adriana Carrasco, militante lesbiana feminista, en diálogo con El Destape. En esa línea, hizo una lectura del orden histórico sobre lo que, sostuvo, se trata de un "fenómeno único y diferente" que encarna una "rebelión" encabezado por el sector "más politizado del colectivo LGBTIQ+" al que comparó con grandes hitos de la historia de la década de 1960 como las movilizaciones juveniles contra la guerra de Vietnam, las manifestaciones antirracistas en Estados Unidos, la rebelión de Stonewall, mientras que en Argentina se sucedía el Cordobazo contra el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía.

Carrasco caracterizó lo hecho por Milei como una declaración de guerra que tiene un acumulado "de aplastar los derechos del colectivo, contra los migrantes y las personas racializadas". La intención, a su entender, es una: "Aplastar el nuevo régimen sexual" para "reimplantar el viejo régimen sexual binario de terror-cis-patriarcal", que busca "exterminar a las lesbianas de la misma manera en que exterminaban a las brujas, que por lo general eran mujeres solas sin vínculos de pareja con hombres", señaló.

Pero que encontró del otro lado una grupalidad que lejos está de regresar al closet, sino que logró pasar "por encima de todas las direcciones políticas para decidir a través del método asambleario, marchar". Y hay más, dijo Carrasco: "Se decide movilizar de Congreso a Plaza de Mayo, al contrario de lo archi-convenido siempre por la burocracia y el funcionariado LGBTQ+, que en la Marcha del Orgullo busca salvaguardar la Casa Rosada; y empiezan a sumarse otras fuerzas, el movimiento de derechos humanos siempre cercano a nuestras luchas, el colectivo antirracista, el movimiento universitario, empiezan a sumarse espacios partidarios y sindicales, y esto lo subrayo, que se dan cuenta de que no pueden quedar fuera y desbordados por las bases".

La razón para ella es una sola: "Dijimos basta, no nos vamos a dejar asesinar".

"Es momento de decir basta"

Florencia Guimaraes García, activista travesti.

"Este es el momento" para salir, dijo la activista travesti Florencia Guimaraes García. Lo que la moviliza son los discursos de odio del Presidente que desembarcaron con esta gestión, que de la mano de la "ultraderecha internacional y fascista" apunta contra los derechos de la comunidad LGBTIQ+, los feminismos y "también muy fuertemente contra los derechos humanos de las personas travestis y trans", dijo y denunció que las usan como "chivo expiatorio" y que ahora están en riesgo porque las palabras "se materializan" sobre las corporalidades -como se vio en Cañuelas, en donde un hombre prendió fuego la casa de una pareja de lesbianas- toda vez que la desinformación lleva a que haya sectores que patologicen y criminalicen a las identidades diversas y hace que eso redunde en quita de derechos, en la precariedad de la vida o que acaben en travesticidios y transfemicidios.

En ese sentido, habló en defensa de la ley de cupo laboral travesti-trans, una legislación aprobada por el Congreso en 2021, de discriminación positiva cuya lucha estuvo encabezada, entre otras, por Diana Sacayán -y por eso lleva su nombre, junto con el de Lohana Berkins-: "Quieren instalar esta guerra interna entre quienes habitamos la Argentina con desinformación, estigma y con prejuicio diciendo que las personas travestis y trans tenemos privilegios cuando en realidad lo que estamos exigiendo son derechos de los que nunca pudimos gozar", dijo y sostuvo que se consiguió al cabo de años de "exigirle al Estado" que las mire, que se informe y que "tuviera conciencia". "Nos matan, morimos jóvenes, tenemos una expectativa de vida de 35 años, la mayoría de nosotras ejerce la prostitución para poder subsistir, por eso no es un privilegio, es un derecho que viene a transformar las realidades de vidas travestis y trans argentinas y de toda la sociedad, porque no solamente cambia la realidad de quienes accedemos al trabajo sino también de quienes comparten con nosotras, nosotros y nosotres", explicó.

"Vamos a marchar no solamente la población LGBTIQ+, sino todos aquellos sectores que vienen siendo golpeados y oprimidos por el Gobierno de Javier Milei. Es momento de decir basta", cerró.

Cuidados y recomendaciones a la hora de marchar

La marcha en Ciudad de Buenos Aires irá del Congreso Nacional a la Plaza de Mayo desde las 16, y contará con una bandera de arrastre encabezada por la comunidad y organismos de derechos humanos, no habrá documento de apertura ni de cierre.

Habrá postas de salud y les organizadores recomiendan llevar agua, cuidarse del sol y no responder a provocaciones.

Una marcha por la sociedad en su conjunto

El convite “No hace falta que seas LGBTIQ+. Es clave unirnos todes”, se materializó en las distintas consignas que la marcha aunó y difundió en su último comunicado. Por ello, se pronunciaron:

● Contra el vaciamiento de la salud pública, el incumplimiento de la Ley de Respuesta Integral al VIH; el cierre y los despidos en aumento en la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis virales y Tuberculosis; la falta de medicamentos oncológicos y el recorte generalizado en materia de Salud Mental. En favor del acceso a provisión de hormonas y el trato digno a nuestras comunidades en Hospitales.

● Contra el cierre y vaciamiento de sitios de Derechos Humanos y Memoria y el INADI.

● Contra el ataque a la sociedad entera mediante el desfinanciamiento a comedores, universidades y programas de investigación, ciencia básica y aplicada.

● En defensa de los derechos de jubiladxs y personas con discapacidad, que se han visto cruelmente golpeadxs por estas políticas de ajuste.

● En defensa de la educación pública, la Educación Sexual Integral (ESI) y la lucha estudiantil y docente.

● En defensa de todxs lxs trabajadorxs que están siendo atacadxs por este programa económico de despojo.

● En defensa de nuestros recursos naturales y en contra de la negación del cambio climático, la modificación de la Ley de Manejo del fuego y el RIGI.

Reivindicamos también la lucha de colectivos migrantes, marrones y afrodescendientes, quienes encabezarán la marcha junto a nuestrxs compañerxs travestis, trans y las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Recuperamos así la memoria de nuestro movimiento, que desde los años ‘60 y ‘70 viene luchando por reconocimiento y justicia social.