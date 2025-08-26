Un famoso conductor se convirtió en papá mediante la fecundación in vitro.

El conductor Nicolás Magaldi y su pareja, Betiana Wolenberg, celebran la llegada de su segunda hija, Cata, fruto de un proceso de fecundación in vitro que atravesaron con perseverancia y esperanza.

La noticia se conoció a través de un emotivo posteo en Instagram, donde Magaldi compartió las primeras imágenes de la beba y escribió: “Bienvenida, Cata. Soñamos tanto con vos, que cada intento, cada silencio y cada espera fueron parte de este camino que hoy se convierte en vida”. Conmovido, agregó: “Hoy somos cuatro. Y después de tanto, lo único que queda es agradecer y explotar de felicidad”.

El conductor y la modelo habían anunciado el embarazo en febrero de este año, relatando públicamente el largo camino de tratamientos y esperas. Finalmente, la familia se agranda y su hijo Bauti, nacido en 2017, se convirtió en hermano mayor.

Cómo fue la lucha de Nicolás Magaldi y su mujer por convertirse en papás

La historia de Magaldi y Wolenberg está marcada por momentos de felicidad, pero también de dolor. En 2021 sufrieron la pérdida de un embarazo ectópico que puso en riesgo la vida de Betiana. Aquel episodio fue descrito por el periodista como “el peor momento de sus vidas”, lo que le dio aún más valor al presente: “Con situaciones como las que nos tocó atravesar, uno toma conciencia del milagro de la vida”, expresó tiempo atrás.

El año pasado, Magaldi sorprendió a su pareja con una romántica propuesta de casamiento durante un viaje a Disney, frente al icónico castillo y con la presencia de su hijo. Ahora, la familia vive un nuevo capítulo, sellado por la llegada de Cata, que representa el triunfo de la constancia y el amor.