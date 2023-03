Ulises Jaitt salió con los tapones de punta tras la detención de Marcelo Corazza: "Cuídenlo"

Ulises Jaitt rompió el silencio tras la detención de Marcelo Corazza por ser parte de una red de pedofilia. El comentario del hermano de Natacha Jaitt que sorprendió a todos.

Ulises Jaitt habló a fondo sobre la escandalosa detención de Marcelo Corazza, quien está acusado de ser parte de una red de pedofilia. El locutor que es el hermano de Natacha Jaitt lanzó comentarios vinculados a la muerte de la mediática y expuso lo que nadie esperaba sobre el caso de quien fue ganador de la primera edición de Gran Hermano.

"Por la pedofilia han matado a mi hermana. Eso es claro, que no le queden dudas a nadie. Y que lo cuiden a Marcelo Corazza, porque puede ser otro Natacha. Lo van a matar para que no de muchas explicaciones sobre esta red de pedofilia", aseguró Ulises Jaitt, quien dialogó con el programa que tiene Chiche Gelblung por Crónica TV. El hermano de la mediática, quien murió hace más de cuatro años, desmintió todas las acusaciones sobre la causa que enfrenta Corazza.

"Graben lo que digo hoy: ¡cuiden a Marcelo Corazza! La mafia te mata como quiere. A Natacha la mataron poniéndole droga en la bebida y en dos horas la liquidaron por ponerse a denunciar", sostuvo de manera sorpresiva. Las declaraciones de Ulises Jaitt generaron revuelo en el mundo del espectáculo, que repercutió directamente en lo judicial.

"Natacha nunca ha mencionado a Corazza, lo quiero aclarar, porque salió una lista adulterada. Es falsa. Esto Natacha lo dio a conocer y perdió la vida por meterse en el negocio de la pedofilia", agregó Ulises. "Está cajoneada esta causa", indicó Chiche Gelblung frente al relato del locutor radial.

Jorge Rial hizo un desesperado pedido de disculpas tras la detención a Marcelo Corazza

Jorge Rial se mostró muy sensibilizado por la detención a Marcelo Corazza por corrupción de menores y trata de personas. El conductor habló sobre el caso y reveló que sabía esto desde hace varios años, pero que por presiones que recibió por parte de colegas del ambiente, nunca llegó a investigar el tema a fondo y escuchar a las víctimas como se lo merecían.

El ganador de la primera edición de Gran Hermano (Telefe) está detenido actualmente junto a otras tres personas. Rial brindó detalles desconocidos sobre el tema y recordó que, años atrás, había mostrado en Intrusos (América TV), junto a su compañero Luis Ventura, una cámara oculta que le hicieron a Corazza.

En ese clip se vio al productor dentro de un auto, teniendo un acercamiento con un chico menor de edad. Sin embargo, en aquel entonces, fueron repudiados por haber mostrado eso en pantalla y acusados de homofóbicos. Rial y Ventura recibieron tan graves acusaciones que en determinado momento se rindieron y dejaron de hablar sobre el tema. Ahora que Corazza fue detenido, el conductor se mostró profundamente arrepentido por no haber indagado más en el tema.

“Después de esto, recibimos muchas denuncias sobre este tema particular, pero habíamos quedado invalidados por esto. Corazza ya entró a Gran Hermano formando parte de esta banda de trata y corrupción de menores", recordó Rial, muy angustiado por los padres de las víctimas. "Cuando a nosotros nos llegó, fueron tres padres, que les pido disculpas desde acá porque no les di bola en aquel momento, porque sentí que estaba inhabilitado para seguir con el tema, que lo habíamos abordado pésimo. Ellos me llamaron y se hablaba sobre esto de lo que la Justicia ahora lo está acusando formalmente”, concluyó.