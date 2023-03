El tremendo robo que sufrió Luis Ventura: "Un golpe más que nos hace más difícil el camino"

El periodista reveló el mal momento que atravesó y reveló su indignación por esta situación.

Luis Ventura vivió un terrible momento en el club de fútbol en el que trabaja como Director Técnico y contó los detalles en televisión. El periodista reveló que el Victoriano Arenas fue desvalijado y no pudo ocultar su tristeza y su bronca por la situación.

En diálogo con el Run Run del Espectáculo para Crónica TV, Ventura se lamentó por el tremendo robo que sufrió el club que está "en pleno crecimiento". "Un golpe más que nos hace más difícil el camino", aseguró el periodista y Presidente de APTRA con pesar.

En este marco, Ventura contó: "Victoriano Arenas, el club donde yo estoy, es un club de barrio que hace mucho esfuerzo, que rema todo el tiempo, que trata de mejorar las condiciones de los que apuestan al deporte y la salud". Asimismo, reveló: "En los últimos días volvimos a ser víctimas de un nuevo robo".

Además, Luis contó que les habían robado elementos muy importantes para el club y que les costará recuperar. "Cuando uno analiza lo que pasa se da cuenta que no se roba por hambre o por pobreza, sino por hacer daño. Barretearon el ingreso al complejo, se llevaron una panchera, una plancha para hacer hamburguesas, la pava eléctrica y unos muebles". Incluso confesó que no es la primera vez que atraviesan esta complicada situación: "Unos turros, me indignan. Hace algunas semanas nos habían robado también en la sede. Veníamos de que nos robaran metros y metros de cable para robarse el cobre y lo venden justamente para después cambiar por droga".

Por último, el periodista sentenció al contar las medidas que tuvieron que tomar para evitar esta situación. "Tuvimos que hacer todo un cerramiento con material, para que no nos roben el motor que nos brinda la posibilidad de tener un riego automático. Pusimos rejas y siempre están pendientes de dónde nos pueden afanar. El Estado les tiene que brindar seguridad a los clubes de barrio", concluyó.

Luis Ventura dejó pagando a Karina Mazzocco y abandonó América TV en vivo: "Disculpen, chau"

Luis Ventura tomó una decisión que generó una tensión absoluta en pleno vivo. El periodista estaba como panelista del programa A La Tarde conducido por Karina Mazzocco, cuando de repente, se levantó de su asiento y se retiró del estudio de América TV.

El presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) brindó información sobre una polémica en torno a la familia Maradona. En este contexto, tanto la conductora como el panel opinaron al respecto de la situación, pero el tema se vio opacado por la reacción inesperada de Ventura.

"Miren, discúlpenme", soltó mientras se disponía a abandonar el estudio de A La Tarde. "¡No, no! ¿Qué pasa?", expresó Karina Mazzocco con sorpresa. "Chau, me tengo que ir", siguió Ventura, cuando todos comenzaron a reírse porque debajo del saco, la camisa y la corbata, tenía puesta una bermuda con zapatillas.

Finalmente, se dio a conocer el motivo que lo llevó a irse del piso tan abruptamente. "Yo tuve que ir a Chascomús porque iba a responder a una convocatoria de Liliana Parodi que reúne un beneficio trayendo 600 chicos del interior de las provincias para hacer un concierto lírico. Me llama y me dice: 'No es en Chascomús Luis, es en Tecnópolis'. Entonces veía que no llegaba para venir acá a cambiarme y con el vestuario que tengo en el coche, improvisé lo que había", explicó.