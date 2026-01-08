Venus Psíquica es la vidente que predijo la crisis del gobierno de Javier Milei en la República Argentina. Ahora, la uruguaya publicó un nuevo video en el que adelantó lo que ocurrirá con el mandatario a pocos días de haber comenzado el año 2026. "Desde hoy en adelante", aseguró.

"Mis Dioses me muestran nuevamente al país de Venezuela y Argentina. A esta hora veo que muchos países y mandatarios del mundo, que estaban en contra de Venezuela, en este año 2026, a partir de hoy, sobre todo veo a Argentina, a Milei, veo al presidente de Uruguay, Perú, Chile y muchos países del mundo que antes no querían a Venezuela... A partir de hoy van a apoyar a Venezuela. Van a pedir que Venezuela sea libre, que tenga todo lo que necesita, que la población esté bien socialmente y con la economía", exclamó Venus Psíquica.

Asegurando que Javier Milei pasará a apoyar a Venezuela, al contrario de lo que hacía cuando Nicolás Maduro estaba en dicho país, Venus Psíquica cerró con el siguiente vaticinio: "Desde hoy en adelante, van a dar sus ideas. Sobre todo Milei, él estuvo siempre en contra, dentro de muy poco va a salir apoyando a Venezuela".

Los motivos por los que llama la atención el posible apoyo de Milei a Venezuela

Cabe destacar que, en Venezuela, es Delcy Rodríguez quien asumió como nueva presidenta. Ella fue la vicepresidenta de Nicolás Maduro y defiende sus ideas, por lo que el país sigue siendo gobernado por una líder que pregona la misma ideología que el exmandatario. Por ese motivo, llama la atención que Milei se pronuncie a favor de un país que, hasta hace poco, no era de su agrado.