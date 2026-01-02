Venus Psíquica predijo qué va a pasar con Milei tras la reforma laboral: "Se desborda"

La Venus Psíquica habló de la reforma laboral.

La figura de Venus Psíquica volvió a instalarse con fuerza en el debate político argentino. La vidente uruguaya, que en los últimos meses ganó notoriedad en redes sociales por anticipar escenarios adversos para el gobierno de Javier Milei, ahora puso el foco en uno de los proyectos más sensibles del oficialismo: la reforma laboral que el Ejecutivo planea llevar al Congreso en febrero.

En una extensa predicción difundida en las últimas horas, Venus Psíquica aseguró haber consultado a sus “guías espirituales” sobre el futuro de la iniciativa y describió un escenario cargado de tensión social y política. Según su visión, la ley no avanzará tal como fue pensada originalmente por el Gobierno y enfrentará fuertes resistencias.

¿Qué dijo la Venus Psíquica sobre la reforma laboral?

De acuerdo a su relato, la reforma laboral sería aprobada solo de manera parcial y con profundas modificaciones, muy lejos de la versión que impulsa el presidente. “No es lo que quiere la presidencia argentina”, afirmó, y remarcó que el texto terminaría siendo alterado por la presión social y política, tanto interna como externa.

Pero el punto más alarmante de su predicción llegó cuando describió la reacción popular. Venus Psíquica aseguró ver un escenario de desborde social, con manifestaciones masivas en las calles. “Veo gritos, llantos, pancartas, corridas, humo… un pueblo que se desborda”, expresó, anticipando protestas que generarían serios problemas en el país.

Además, la vidente fue más allá y sostuvo que, aun en el caso de que la reforma logre aprobarse en el Congreso, no llegaría a aplicarse. Según su visión, la presión del pueblo y de los propios dirigentes políticos impediría que el Gobierno pueda ejecutarla. “La quiere aprobar cambiada, pero no la va a ejecutar nunca”, sentenció.

La Venus Psíquica adelantó que saldrá la reforma laboral, pero no como espera Javier Milei.

Las declaraciones de Venus Psíquica se viralizaron rápidamente y reavivaron el debate en redes sociales, donde muchos usuarios vincularon sus palabras con el creciente clima de conflictividad que rodea a las reformas estructurales impulsadas por el oficialismo. Mientras el Gobierno avanza con su agenda, la predicción suma un nuevo capítulo al clima de incertidumbre que rodea el futuro de la reforma laboral.