Venus Psíquica predijo que pasará con Cristina Kirchner en el 2026.

Cristina Kirchner concluirá este 2025 internada en el Sanatorio Otamendi, al cual se vio obligada a ingresar para ser intervenida quirúrgicamente por una apendicitis aguda que luego derivó en una peritonitis localizada. Once días después de la operación, un comunicado del centro médico alarmó a muchos: en el mismo, daban cuenta de una recuperación más lenta de la habitual, por lo que la expresidenta tendrá que seguir allí.

Muchos se preguntan qué ocurrirá con la otrora mandataria de cara al 2026, puntualmente si volverá pronto a su domicilio o si la gravedad del asunto es mayor a la imaginada. Al respecto habló Venus Psíquica, quien realizó una de sus famosas videncias y le comentó a su audiencia que vio respecto al futuro de la ex Jefa de Estado.

Cristina Kirchner sigue internada en el Otamendi.

¿Qué dijo Venus Psíquica sobre la salud de Cristina Kirchner?

"Hoy viernes 26 de diciembre del año 2025, muchos amigos y amigas me han preguntado preocupados por la salud Crisitina Kirchner, la expresidenta", mencionó la mujer en su más reciente video. "Hemos preguntado a nuestros Dioses y hemos hecho nuestra videncia. Me han mostrado una Cristina Krichner que se recupera de salud, que lo que tiene son muchos nervios, mucha ansiedad, mucha preocupación e inquietudes por lo que ha pasado y por lo que está viviendo", añadió.

Tras señalar que la exmandataria tiene "miedo a lo que va a pasar", la calificó de "fuerte" y mencionó que es "una persona que se va a recuperar, dentro de muy poco y de a poco". Además, mencionó algunos detalles que percibió en sus videncias: "Hemos visto dos personas, dos médicos que la atienden. Una de ellas un médico corpulento, de mediana edad, de lentes, de pelo casi rapado, que le dice que se puede ir para la casa, que se va a recuperar. También vemos uno de mayor edad, con barba y bigote, que también le dice lo mismo, que tiene que cuidarse".