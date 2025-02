Sorpresa en la música por lo que confesó Tini Stoessel: "Iba a doler".

Después de un período de transformación personal y de abrirse con sus seguidores sobre los desafíos que enfrentó, Tini Stoessel volvió a generar preocupación con un mensaje en sus redes. La cantante compartió en su canal oficial de WhatsApp un par de frases que no pasaron desapercibidas para sus fans, quienes siguen de cerca su estado emocional y cada etapa de su vida.

En una captura de pantalla de su canal se puede leer: “No me avisaste cuánto iba a doler”, una expresión que provocó una avalancha de reacciones por parte de sus seguidores, quienes respondieron con emojis y mensajes de apoyo. Poco después, Tini publicó una imagen de su micrófono de estudio, un símbolo claro de que la música sigue siendo su refugio y su manera de canalizar lo que siente.

El desalentador mensaje de Tini Stoessel que preocupó a sus seguidores.

Para aumentar el misterio, la artista añadió otra frase enigmática: “No verte otra vez”, dejando abierta la interpretación sobre si se trata de un adelanto de su nuevo proyecto o un reflejo de su estado anímico. En los últimos días, Stoessel también dio que hablar por su renovado look y los rumores de un posible romance con la cantante Young Miko, con quien compartió momentos muy cercanos en fotos que rápidamente se viralizaron.

Desde su separación de Rodrigo De Paul, la cantante dejó en claro que no hay posibilidad de una reconciliación, e incluso lanzó algunas indirectas que muchos interpretan como dirigidas al futbolista.

Tini Stoessel confesó por qué no blanquea su noviazgo actual

El 2024 fue un año de grandes hitos para Tini Stoessel, tanto en su carrera como en su vida personal. Con el lanzamiento de Un mechón de pelo, su más reciente álbum, la artista logró una colaboración histórica con Coldplay en la canción We Pray. La revista Rolling Stone destacó este disco como “una etapa clave en la evolución de Tini, donde la honestidad y la vulnerabilidad definieron su sonido”.

Más allá de su faceta artística, su vida sentimental también estuvo en el centro de la atención mediática. Los rumores de un posible romance con Young Miko cobraron fuerza después de que Stoessel abordara el tema en el streaming RUMIS. Durante una conversación con Juli Poggio, la cantante dejó entrever cómo atraviesa este momento personal. “Te veo radiante, con una sonrisa hermosa. ¿Cómo está tu corazón?”, le preguntó Poggio con naturalidad, generando risas en el estudio.

Tini, con una expresión serena, respondió: “Está muy bien, Juli... Estoy más feliz que nunca”. No obstante, aclaró que, a partir de ahora, prefiere mantener su vida amorosa en privado. “Exponerme durante tantos años me afectó mucho en lo mental. He aprendido que hay cosas que es mejor guardarse para una misma”, reflexionó. Con esta nueva actitud, Stoessel busca equilibrar su carrera con su bienestar personal, asegurando que su felicidad es lo más importante en este momento.