Soledad Pastorutti sorprendió al folklore al revelar el mejor momento de su carrera: "Messi"

Soledad Pastorutti pasó por Vuelta y Media (Urbana Play) y sorprendió a todo el folklore al revelar cuál fue el mejor momento de su extensa carrera. "Parecía asquerosa", comentó con sinceridad la reconocida artistas, quien también se volvió viral por entonar una canción del club Laferrere con el ritmo de El tren del cielo, uno de sus temas más populares.

El folklore es uno de los géneros que más adeptos tiene a lo largo y ancho del país, y algunos de sus referentes son muy queridos por el público en general. Tal es el caso de Soledad Pastorutti, que comenzó a vivir la fama nacional a sus jóvenes 16 años, más precisamente en 1996 cuando ganó el Premio Nacional SADAIC a los artistas en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

La Sole junto a Messi en el homenaje de la Conmebol a los campeones en Qatar 2022.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Desde entonces, la carrera de la cantante solo ha sabido crecer y conquistar nuevos países y fanáticos: La Sole sin dudas es una de las responsables de que miles de jóvenes de todo el país se acercaran al folklore. Por eso sorprendió que en su paso por Vuelta y Media, el ciclo radial que conduce Sebastián Wainraich por Urbana Play, la artista diera detalles de uno de los momentos más importantes de su carrera.

Y lejos de lo que podrían pensar muchos, no se trata de un gran recital o algún premio que recibió, sino de un partido de fútbol: "Yo jugué a la pelota con Messi". Es que La Sole contó cómo fue la vez que jugó con el crack de la Selección, quien le dio dos pases en el partido de despedida de Maxi Rodríguez. "¿No querés venir a cantar el himno y jugar?", le propuso el ídolo de Newell's para su despedida a la cantante, quien aceptó inmediatamente.

La Sole en el partido despedida de Maxi Rodríguez.

Tras reconocer que le encantan todos los deportes pero que no es buena jugando al fútbol, La Sole agregó que apenas saludó de lejos a Messi, ya que prefería no molestarlo. "Ni lo miré, o sea hasta parecía asquerosa", comentó divertida. Sobre el momento en que compartió el césped con uno de los mejores jugadores de la historia, Soledad Pastorutti reveló: "Me dio dos pases". Cabe recordar que la cantante también fue parte del homenaje que le realizó la Conmebol al seleccionado argentino luego de consagrarse campeones en el Mundial de Qatar 2022.

La increíble canción que cantó La Sole: "Faso, vino y pala"

Invitada a Vuelta y Media (Urbana Play) "La Sole" entonó la canción de cancha de Club Atlético Laferrere con acompañamiento de guitarra y sorprendió a Sebastián Wainraich y el equipo del programa. Lo curioso es que la melodía del tema se desprende del clásico Tren del cielo, la canción más famosa de Soledad Pastorutti, aunque la letra está totalmente cambiada. "La Sole" se tomó el momento con diversión y fue aplaudida por todos los presentes en el estudio, ya que en su iniciativa adoptó la pasión de los hinchas con la melodía.