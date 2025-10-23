Se robó a él mismo: el insólito saludo de Nik a Milei en su cumpleaños.

Nik, caricaturista que se hizo famoso por ser el creador de Gaturro, es bastante reconocido por una buena parte de los argentinos. Al margen de su labor, creando aún hasta nuestros días nuevas tiras cómicas, ganó fama por dos motivos: uno, por las denuncias de plagio que otros colegas levantaron contra él; el otro, por su férreo apoyo al gobierno de Javier Milei.

Ambas cosas le valieron críticas, llegando incluso a ser vandalizada la estatua que el gato naranja posee en el Paseo de la Historieta en más de una oportunidad. El recordado Quino, quien dio vida a Mafalda, fue uno de los que lo señaló por sus copias. "No tenés vergüenza, pibe", le habría lanzado alguna vez durante una Feria del Libro. Efectivamente, lo demostró con su más reciente publicación.

El insólito "plagio" de Nik a... ¡él mismo!

Cristian Dzwonik posteó este miércoles 22 de octubre, en sus redes sociales, un dibujo hecho por él. Allí se puede observar a Javier Milei de espaldas, con la banda y el bastón presidencial, acompañado de Conan y frente a una plaza repleta de gente. "Feliz cumpleaños, Sr. Presidente. Al fin un presidente que cumple", es la leyenda que se puede ver en la postal. Una que, en realidad, ya habíamos visto.

Insólito: Nik se plagió a él mismo.

Y es que el año pasado, Nik había publicando exactamente la misma viñeta en su cuenta oficial de Instagram, algo que señalaron varios internautas mofándose de su poca creatividad para confeccionar una nueva pieza humorística y así evitar tener que reciclar un recurso ya empleando anteriormente.

"El vago de Nik se plagió a si mismo y le dedicó a Milei el mismo dibujo que el año pasado", fue uno de los cuestionamientos que aparecieron en las redes. "Nik es tan vago que si pudiera tercerizar el trazo, lo haría. No solo repite ideas, ahora repite dibujos", señaló otro usuario, visiblemente disgustado por esta táctica.