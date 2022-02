Se filtraron escandalosos audios de Sofía Zámolo tras la denuncia de su ex cuñada

En medio del escándalo que envolvía a Sofía Zámolo, un nuevo capítulo inició tras salir a la luz una serie de audios comprometedores.

Hace algunas semanas atrás, el nombre de Sofía Zámolo se entrometió en el foco de la polémica luego de unos escandalosos dichos por parte de su ex cuñada, Silvana Flores. La ex pareja del hermano de la modelo la denunció públicamente al asegurar que Sofía le había mandado una orden de desalojo de la casa en donde habitaba con su hija Emma, una propiedad que pertenecía a la familia Zámolo. Sin embargo, cuando la situación parecía calmarse, salieron a la luz unos polémicos audios.

Silvana llevaba instalada en la casa desde hace tres años y luego de quedar embarazada de Diego Zámolo, el hermano de Sofía. Con escandalosas declaraciones, Flores aseguró que la conductora le había enviado una orden de desalojo para que se marchara de esa casa en donde habita con la pequeña de tres años. Así es como, en este marco, en el programa radial El Show Del Regreso, conducido por Ulises Jaitt por Radio Ensamble, sacaron a la luz unos polémicos audios filtrados en donde se la escucha a Sofía Zámolo claramente enojada.

En estas conversaciones, la mamá de California se encuentra manteniendo una conversación con su hermano y descargando su furia por la situación que llegó a hacerse mediática. "Disculpáme, pero no sos víctima de nada. Vos te metés en el sometimiento de ella y le permitís a ella que haga lo que quiera", comenzaba por decir Sofía Zámolo claramente indignada con el revuelo que causó la denuncia pública.

Aunque si bien los audios filtrados no seguían un hilo claro de conversación, sino que parecían fragmentos de la parte más fuerte de la conversación, puede asumirse que se Sofía, además de la indignación con la situación de Silvana, se encontraba muy enojada con su consanguíneo. "La mina que te hace mal, que lo único que hace es hacerte mierda, la tenés en un pedestal y encima le arreglas la heladera. Te juro que es demasiado eso para mi", continuó su descargo la modelo luego de reclamarle a su hermano que "mientras ella estuvo con ataques de pánico el año pasado, sin dormir durante seis meses no tuvo ni un poquito de lástima".

Por otro lado, Zámolo también catalogó a su ex cuñada de "quilombera" y admitió estar haciéndose cargo del juicio. "Acá se inicia un juicio. Me parece que no sos consciente de lo que está pasando alrededor. Tal vez porque no lo vivís, te digo en el sentido de que vos no le estás haciendo el juicio a ella y vos no estás haciendo la audiencia gastando toda esa plata ¿entendés? Lo estoy haciendo yo". Por último Sofía también quiso responsabilizar a su hermano por la situación y le pidió que se hiciera cargo: "Vos tenés una abogada, háblalo y resolvé lo tuyo. Yo me estoy ocupando del tema del desalojo mientras vos te juntas a comer empanaditas".

La dolorosa muerte de que atormentó a Sofía Zámolo

En medio del fuerte escándalo que se generó en la vida de Sofía Zámolo tras la denuncia de su ex cuñada, la modelo se vio afectada por un muerte que la tocó muy de cerca: una de sus mejores amigas falleció.

"Así te voy a recordar toda la vida, Lulú: divertida, positiva, alegre, luchadora, buena amiga, madraza. Te extrañamos tanto, enana. Sos y fuiste ejemplo de amor, gratitud y optimismo siempre", escribió Zámolo junto a un tierno video en donde se la podía ver de fiesta con su amiga.