Sabrina Rojas y Luciano Castro, otra vez juntos: "No tenemos miedo"

Los actores sorprendieron a todos con una foto inesperada. Luciano Castro y Sabrina Rojas, otra vez juntos junto a sus hijos. ¿Cuál fue el motivo que los unió?

Luego de la separación, Luciano Castro y Sabrina Rojas mantuvieron un vínculo estrecho ya que ambos son padres de Fausto y Esperanza. Es por esta situación que, en las últimas horas, ambos protagonistas se mostraron juntos en una foto yendo al colegio en el primer día de clases de sus pequeños.

“¡Todos al colegio! Primer día de una nueva etapa. Segundo y cuarto grado, ¡no te tenemos miedo!”, escribió Sabrina Rojas en su cuenta de Instagram. En la imagen puede observarse a Luciano Castro al volante, Sabrina Rojas en el asiento de acompañante y a los chicos en el asiento trasero.

Tanto Sabrina Rojas como Luciano Castro se mostraron felices junto a sus hijos, orgullosos de acompañarlos a ambos en su primer día del ciclo lectivo 2022. Así las cosas, más allá de sus romances con el "Tucu" López y Flor Vigna, quienes supieron ser pareja durante años muestran madurez y un buen vínculo acompañando el crecimiento de sus pequeños.

Sabrina Rojas reveló el motivo de su separación de Luciano Castro

Sabrina Rojas se separó de Luciano Castro, su expareja, con quien tuvo dos hijos: Esperanza y Fausto. Durante una entrevista con la revista ¡Hola!, la actriz habló sobre su separación de Castro, mientras comienza un vínculo sentimental con el locutor de radio Tucu López.

Sabrina Rojas reflexionó sobre su pasado con Luciano Castro y, con una contundente frase, aseguró que él no se merecía todas las chances que ella le dio. “Me doy cuenta de que al padre de mis hijos le di muchas más oportunidades que a cualquier amor y cuando no fluye lo mejor es parar”, sentenció. Después de una ruptura y una reconciliación, Rojas decidió darle un fin definitivo a su vínculo. “Fueron muchas charlas. No hubo una propuesta, sino una conclusión en conjunto. Muchas veces uno lo evita y se estira todo por la familia, pero está bueno poder sincerarse”, reflexionó.

En cuanto a sus hijos, Sabrina Rojas destacó que, generalmente, las parejas que están al borde de la separación intentan mantenerse juntas por el bien de toda la familia, pero que no siempre se puede. “Al tener una familia de por medio, se intenta una y mil veces, pero cuando eso ya no da para más hay que buscar la manera de seguir siendo una familia, pero separados”, manifestó. Por último, agregó que siempre estará allí para Castro. “Si él levanta el teléfono y me dice que necesita algo, voy a ser la primera en estar y sé que es recíproco. No nos soltamos la mano. Va a haber amor toda la vida porque es el padre de mis hijos".