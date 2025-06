Reconciliados: aseguran que Javier Milei y Fátima Florez están nuevamente juntos

El periodista Gustavo Méndez lanzó una verdadera bomba en el programa Mujeres Argentinas (El Trece): Fátima Florez y Javier Milei podrían haberse reconciliado tras su mediática separación en abril de este año. La historia de amor entre el presidente y la reconocida humorista había sido blanqueada en 2023 y, aunque parecía marchar viento en popa, Milei anunció el fin del vínculo con un comunicado en el que atribuyó la ruptura al crecimiento profesional de Fátima: “Ha recibido numerosas propuestas laborales para trabajar tanto en Estados Unidos como en Europa”, explicó entonces, sumando que su tarea como mandatario también era un factor clave que “imposibilitaba la relación de pareja”.

Pero las últimas horas trajeron un giro inesperado. “Javier Milei y Fátima Flórez habrían dado un paso de reconciliación... Lo tengo chequeado, pero por las dudas lo voy a decir en potencial: Fátima Florez habría ido a Olivos a cenar”, reveló Méndez, generando revuelo en el estudio. La situación no quedó ahí. Según el periodista, colegas del ámbito económico le confirmaron que la artista incluso “ya durmió en Olivos”. “Me están escribiendo periodistas del mundo de la economía… Es reciente”, sostuvo, reforzando la teoría de un nuevo acercamiento entre la pareja.

Hasta el momento, ni Milei ni Fátima desmintieron la versión. Méndez aseguró haber intentado comunicarse directamente con la humorista, pero no obtuvo respuesta. Mientras tanto, los rumores crecen y las redes sociales estallan con especulaciones.

El dardo de Fátima Florez para Yuyito González: "La gente extraña"

Durante la temporada de verano, la imitadora y humorista Fátima Florez se refirió a su relación con el presidente Javier Milei y aprovechò para lanzarle un dardo a la ex "primera dama" Yuyito González. En charla con Revista Caras, la actriz se refirió su vínculo con el mandatario y aseguró que la gente "extraña" la pareja que hacían y no descartó volver con el Jefe de Estado en un futuro.

"La gente espontáneamente pidió que el expresidente suba porque era mi novio, Subimos y ahí nos dimos un beso como los que acostumbramos tener siempre porque somos dos personas muy apasionadas. Así que no me pareció algo malo", comentó Fátima Florez recordando algunos momentos en el escenario con Javier Milei.

En esa línea, la artista agregó: "A la gente le puede gustar o no, pero en la calle me dicen que les encanta y que extrañan esos besos". Luego reconoció que más de una vez fue consultada por si "vuelven" con el presidente a lo que contestó: "Qué sé yo, la gente opina". De todas maneras, y pese a que Javier Milei mantuvo otra relación sentimental con Yuyito González, Fátima Florez no había descartado una reconciliación con el presidente: "Mira, yo hoy estoy puesta en mi profesión y en la temporada", concluyó en aquel momento. Hoy, con el diario del lunes, crecen los rumores sobre una vuelta sentimental de la pareja, aunque aún resta la confirmación por parte de los involucrados.