Se supo qué pasa entre Fátima Florez y Javier Milei.

Fátima Florez y Javier Milei fueron pareja durante algunos meses en el comienzo de la Presidencia del libertario y, a pesar de que hace tiempo terminaron su vínculo, se conoció un dato sobre su supuesta relación actual. Un periodista reveló lo que pasa entre el mandatario y la famosa imitadora que se hizo famosa con Marcelo Tinelli.

La artista compartió una foto en la playa en traje de baño y en el epígrafe escribió: "Lo mejor está por venir... The best is yet to come. Miami Beach". Ante ese posteo, el periodista Luis Bremer soltó: "¿Para quién es esta foto? ¿Por qué el silencio? ¿A quién manda a callar Fátima Florez? ¿A Yuyito (González), que está en silencio? ¿A (María Eugenia) Ritó, que se anotó para ser la sucesora de Yuyito?".

En su descargo, el famoso periodista de espectáculos se refirió al acutal vínculo con Milei y Fátima y sorprendió al revelar: "Recordemos que Fátima sigue en diálogo con el presidente de la nación, luego de la relación (amorosa) que se cortó, sigue como amiga". A pesar de estas declaraciones, ninguna de las partes protagonistas se explayó hasta el momento de manera pública sobre cómo es su vínculo personal.

La palabra de Yuyito González tras separarse de Milei

"Yo funciono diferente, pero lo respeto. Acá lo que importa es cómo vos te encontrás con una persona, y que ambos funcionen en la misma sintonía. Algo importante de saber de entrada es si el deseo de la otra persona es ‘¿casarse o no casarse?’. Hay hombres que están buscando una esposa. Ya saben que quieren a alguien para compartir un matrimonio", comentó Yuyiyo. Y cerró: “Yo quiero conocer a alguien con quien me pueda comprometer. Si la persona no está en esa, no es esa persona. Yo si no hay exclusividad de entrada, conmigo no cuente. No me banco. Me da asco. Me da rechazo”.

Fátima y Milei.

La dura respuesta de Yanina Latorre a Javier Milei

"Ella está enojada, tiene un enojo conmigo porque no quiere que se hable de su programa. Ella dice que tiene un grupo de abogados que van a estar mirando a ver a quién puede demandar", comenzó Latorre. Y siguió: "Hay que decirle que está en pareja con el presidente de la Argentina y nosotros estamos ejerciendo nuestro laburo y estamos opinando. Y no podes arrancar un programa con dos muñequitos de madera, haciendo que chapan. No es una nena de 2 años".

Yanina continuó con su descargo y habló sobre un pase de comedia que intentó ahcer Yuyito González en su ciclo de TV: "Me parece deplorables esos muñequitos. ¿Hay algo más marginal que la novia del presidente tenga un programa que use únicamente para demostrar que está con él? Ella se levantó en vivo a Milei y mediatizó su vínculo, entonces bancate la que venga".

"Da poco serio. Ella debería estar mudita al lado del presidente, no con esas lentejuelas o haciendo canjes de bikinis. A mí me da vergüenza. Esto recorre el mundo. ¿Con qué seriedad te vas a recibir con Trump. A mi me da vergüenza ajena", continuó Latorre.