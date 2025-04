Fátima Florez confirmó un secreto a voces de Javier Milei: "El muñeco".

Fátima Florez volvió a la televisión y no se calló nada de lo que piensa sobre la separación de su exnovio el presidente Javier Milei y Yuyito González. El duro reproche de la imitadora a la conductora de Ciudad Magazine y cómo vivió su ruptura con el Presidente.

Fátima Florez concedió una entrevista telefónica con Viviana Canosa y en los primeros minutos de conversación se dedicó a hablar de su presente sentimental: “¿Pero por qué me adjudican una relación que no fue? No, estoy tranquila, como dije, estoy soltera, tachangogueando y chongueando un poco. Creo que también me lo merezco, porque es un momento donde dije ‘me voy a priorizar yo’, porque siempre estuve en pareja y, de alguna manera, siempre estuve muy pendiente de mi pareja y dándolo todo. Y en este momento digo ‘quiero priorizarme yo’, tengo toda la libido puesta en el trabajo, en mi carrera, en mi show”.

Pero Canosa no tardó en preguntarle su opinión sobre la ruptura de Milei con Yuyito y se remontó a la primera entrevista de la conductora al Presidente, donde se habría "orquestado" el engaño. Sin pelos en la lengua, Fátima Florez fulminó a la actriz y sostuvo: “Mirá, yo creo que me pareció realmente de zorra, pero ya está, esto pasó hace un montón, en el contexto de que todo el mundo sabía que nosotros estábamos de novios y de pronto...”. Y agregó, con tono irónico: “En su momento, no sé si enojada, pero me pareció una actitud de mujer con poca sororidad hacia otra mujer, el tirarte a agarrarle el muñeco. En el programa de ella tenía los muñecos de madera, pero me quiso agarrar el muñeco de carne mío”. Por el momento, Yuyito no le respondió a la imitadora en su magazine.

Qué dijo Yuyito González sobre su separación de Javier Milei

Días atrás, Yuyito González abrió su ciclo de espectáculos con un sincero descargo ante sus televidentes, en alusión al estado de su relación amorosa con el Presidente de la Nación. "Hemos terminado nuestra relación con Javier Milei, he decidido terminarla", dijo Yuyito en un fallido que luego corrigió al decir: "Él también, esto es consensuado. Estamos perfectamente bien, en perfectas condiciones de relación".

"Hemos tomado esta decisión con dignidad, con entereza, con madurez y quería anunciarlo simplemente. Así como he compartido casi un año, también era justo y lógico que anunciara esta ruptura. Está todo más que bien, no voy a dar ningún tipo de explicación, sé que me van a esperar doscientos millones de micrófonos a la salida del programa", continuó González. Y cerró: "Sepan que no tengo nada para decir más que esto, simplemente esto que tiene que ver con lo que ha sido una hermosa relación, hermosísima. Agradecida por lo que viene, por lo que Dios tiene para mi vida que ya puedo deslumbrar qué es y me da mucha felicidad".